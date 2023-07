Frankie Valli, 89 ans, montre son alliance après s’être marié avec sa petite amie de longue date Jackie Jacobs, 60 ans

Frankie Valli a montré son alliance alors qu’il était repéré pour la première fois depuis son mariage avec sa petite amie de longue date, Jackie Jacobs.

Le chanteur de 89 ans est sorti mercredi à Los Angeles pour faire du pressing après s’être marié avec l’ancien directeur marketing de CBS, âgé de 60 ans, à Las Vegas.

Le leader de Four Seasons avait fière allure dans une veste bleue à fermeture éclair, qu’il associait à un pantalon noir et des chaussures habillées noires.

Valli et Jacobs se sont mariés lors d’une cérémonie intime avec seulement le couple présent au Westgate Las Vegas Resort and Casino, selon Gens.

FRANKIE VALLI SUR LA VALEUR DU TRAVAIL DUR

« C’est formidable d’avoir retrouvé l’amour à ce stade de ma vie », a déclaré le légendaire crooner au point de vente.

Sur les photos obtenues par le point de vente, Jacobs portait une robe de mariée blanche avec ses cheveux coiffés dans un chignon élaboré et accessoirisé avec des boucles d’oreilles pendantes en argent. Valli a enfilé un costume bleu marine avec une chemise blanche et une chaîne en or.

Au cours de la cérémonie, Valli a chanté « Can’t Take My Eyes Off of You » à Jacobs alors que le hit de 1967 jouait en arrière-plan, selon Gens. En 2019, Jabobs a déclaré à FabTV qu’elle ne se lassait « jamais » d’entendre la chanson classique.

« Ses spectacles sont tellement fantastiques », a-t-elle ajouté. « Il a fait un spectacle il y a quelques semaines au Saban Theatre et il y a eu des gens qui ont dit que c’était peut-être l’un des meilleurs spectacles qu’il ait jamais fait de sa vie. C’était incroyable. »

La nouvelle mariée a déclaré au People qu’elle et le quintuple nominé aux Grammy Awards avaient commencé à se fréquenter en 2015 après leur première rencontre en 2007.

« Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à Los Angeles où il a rejoint mes amis et moi pour le dîner », a déclaré le natif du Maryland.

Elle a poursuivi : « Nous sommes restés en contact par téléphone jusqu’à ce qu’il m’appelle et me demande un rendez-vous fin 2015 et nous sommes ensemble depuis. »

Leur union marque le quatrième mariage de Valli, né Francesco Stephen Castelluccio. Au début de la vingtaine, le natif du New Jersey a échangé ses vœux avec sa première épouse Mary Delgado en 1958. À l’époque, Delgado était déjà mère d’une fille de deux ans, Celia, issue d’une relation précédente.

L’ancien couple a accueilli des filles Antonia et Francine avant de mettre fin à leur mariage en 1971 après 13 ans ensemble. En 1980, une tragédie a frappé lorsque Celia est décédée après être tombée d’une issue de secours. À peine six mois plus tard, Francine est décédée des suites d’une surdose de drogue.

En 1974, le chanteur s’est marié avec sa deuxième épouse, MaryAnn Hannagan, avec qui il a été marié jusqu’en 1982. Valli a épousé sa troisième épouse Randy Clohessy en 1984. Les deux ont ensuite accueilli trois fils, Francesco et les jumeaux Emilio et Brando. Valli et Clohessy ont divorcé en 2004 après 20 ans de mariage.

En octobre, Valli et les Four Seasons lanceront une résidence d’un an au Westgate Las Vegas. Pendant son temps avec le groupe, Valli a eu quatre succès numéro un, dont « Sherry », « Big Girls Don’t Cry », « Walk Like a Man » et « Rag Doll ». En tant que chanteur solo, Valli a dominé les charts avec ses chansons « My Eyes Adored You » et « Grease ».

L’histoire de Valli et des Four Seasons a été dramatisée dans la comédie musicale « Jersey Boys » de Broadway, lauréate d’un Tony Award. Un film du même nom basé sur la comédie musicale et réalisé par Clint Eastwood est sorti en 2014.

En 1990, Valli, ainsi que les membres originaux des Four Seasons Tommy DeVito, Bob Gaudio et Nick Massi, ont été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame.