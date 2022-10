Frankie Seaman de The Masked Dancer rompt le silence après la sortie du spectacle de choc – et fait allusion au retour du spectacle en 2023

Frankie Seaman de THE Masked Dancer a révélé qu’elle n’avait pas pu patiner au cours des trois derniers mois après avoir subi une blessure dans l’émission.

La légende du foot, 59 ans, et la star de Dancing on Ice ont été forcées de se retirer après que Frankie se soit blessé à la cheville pendant les répétitions.

Frankie Seaman de The Masked Dancer a déclaré qu’elle n’avait pas pu patiner depuis sa blessure à la cheville il y a trois mois[/caption]

Pillar and Post s’est retiré de la compétition samedi soir[/caption]

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de sa blessure, Frankie a déclaré: “La blessure remonte à environ trois mois et demi que nous avons filmé l’émission.

“Ça va beaucoup mieux maintenant, presque de retour à pleine puissance.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle était de retour sur la glace, Frankie a répondu : « Ça s’annonce bien, ce ne sera pas loin.

Samedi soir, Pillar et Post ont finalement été révélés après que les juges Jonathan Ross, Oti Mabuse, Davina McCall et Peter Crouch ont partagé leurs dernières suppositions.

Le couple est entré dans la compétition en tant que premier acte double.

Lorsqu’on lui a demandé si David aurait voulu continuer la compétition tout seul, il a répondu sans hésitation : « Absolument pas, la seule raison pour laquelle j’ai dit oui à faire le show, c’est que nous étions ensemble.

« J’ai patiné avec Frankie et dansé avec Frankie – je n’en tirerais aucun plaisir.

“J’aurais été tellement nerveux de le faire moi-même.





“C’est pourquoi je ne veux pas faire Strictly, on m’a demandé mais j’ai dit non. J’ai regardé mon pote Tony Adams là-bas et c’est tellement éprouvant pour les nerfs.

Cependant, Frankie n’a pas tardé à confirmer qu’elle aurait abandonné David et continué la compétition par elle-même s’il avait subi une blessure.

Elle a dit: “Eh bien, je l’aurais fait moi-même si c’était l’inverse.”

Lorsqu’on lui a demandé si les patrons leur avaient donné la possibilité de faire cavalier seul, le patineur professionnel a déclaré: “J’ai dit, vous pourriez simplement mettre quelqu’un dans mon costume, et personne ne le saurait – mais ils ont dit que ce n’était pas l’esprit de la compétition et je a été fermé.

Malgré leur départ anticipé, le couple a confirmé qu’il reviendrait à l’émission populaire l’année prochaine si on le lui demandait.

“Oui, nous reviendrions dans l’émission, c’était très amusant”, a déclaré David.

“Quand j’ai dit oui, j’étais très sceptique et nerveux et je ne savais pas si je devrais danser, mais maintenant je sais ce que c’est, tant qu’ils ne me demandent pas de faire de la danse rythmique.

“Je comptais en fait sur la musique, ce que je pensais ne jamais faire.”

Le couple a admis qu’il n’avait aucune intention de gagner l’émission mais qu’il souhaitait s’inscrire après une année difficile.

Frankie : « Nous savions que nous n’allions jamais gagner. Nous avions perdu tant de personnes pendant la pandémie, et nous savons qu’il y a tellement de gens qui aimeraient danser avec leur personne spéciale qui n’est plus là, et nous avons dit comment refuser cela.

“C’était vraiment spécial pour nous de faire ça.”

David a ajouté: “La raison pour laquelle nous nous sommes inscrits parce que c’était une chance de travailler ensemble.”

Les fans de Masked Dancer ont été choqués samedi lorsque les as Pillar et Post ont été contraints de se retirer du spectacle après une blessure.

L’animateur Joel Dommett a expliqué dans l’épisode de ce soir: “Malheureusement, Pillar a chuté pendant les répétitions, et je suis absolument ravi de vous dire que sur avis médical, ils ont dû se retirer de la compétition.”

Parlant de leur départ du Masked Dancer, Frankie a partagé dans une déclaration: «Nous avons été vidé car nous avons absolument adoré chaque minute! C’était très amusant mais une chute a signifié que notre voyage masqué s’est terminé trop tôt, nous nous sommes tellement éclatés et nous étions tristes de devoir raccrocher nos masques sans pouvoir partager notre dernière danse avec vous tous !

“Nous avons adoré faire partie de cette série et nous souhaitons bonne chance aux autres concurrents alors que nous continuons à regarder à la maison et essayons de deviner qui sont toutes les autres célébrités !”

Un porte-parole d’ITV a confirmé: “En raison d’une blessure subie lors des répétitions, Pillar a dû se retirer de la compétition, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.”

Après leur départ, un fan a écrit : « Le pilier et le poteau sont Frankie et David Seaman ! Dommage qu’ils aient dû partir tôt ! J’espère que Frankie ira mieux bientôt !

Un autre a écrit: “Ils ne seront peut-être pas obligés de rester, mais Frankie et David Seaman AKA Pillar and Post sont toujours dans mon cœur, car les deux sont mes seuls concurrents préférés de The Masked Dancer UK Saison 2.”

David s’est rendu sur les réseaux sociaux pour s’extasier sur son passage dans l’émission à succès ITV, en écrivant: “Enlevez-le !!!! J’ai adoré ça plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer !!! Merci.”

Pendant ce temps, le présentateur de Channel 4, Steph McGovern, a été démasqué en tant que sauce tomate.

Le couple a dit qu’ils reviendraient en tant que personnages différents[/caption]