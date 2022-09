Frankie Lasagna rate le 61e ballon du home run d’Aaron Judge

Frankie Lasagna, fan des Blue Jays, a pris un gant de baseball dans son garage avant de se rendre au Rogers Center pour le match de mercredi contre les Yankees de New York.

Avec Aaron Judge au bord de l’histoire du baseball, Lasagna voulait être prêt au cas où le cogneur des Yankees frapperait son 61e circuit de la saison.

“Je n’apporterais jamais un gant autre que cette situation”, a déclaré Lasagna. “J’en avais besoin d’un plus grand.”

Le propriétaire d’un restaurant de Toronto, âgé de 37 ans, est passé très près d’attraper le ballon historique lorsque Judge est allé loin dans la septième manche.

La lasagne s’est étirée sur la balustrade, mais la balle a heurté le mur quelques pieds plus bas et a rebondi dans l’enclos des releveurs de Toronto. Un responsable de la sécurité des Yankees est venu plus tard le récupérer.

L’explosion a égalé Judge avec Roger Maris , qui a établi le record de home run de la Ligue américaine en 1961.

Lasagna a acheté son billet au premier rang du niveau 100 en pensant que cela améliorerait ses chances d’attraper le ballon si Judge allait en profondeur.

“Au premier rang, j’avais l’impression que vous aviez la meilleure chance”, a-t-il déclaré. “Et voilà, j’étais à quelques mètres.”

Lasagna a déclaré l’anticipation construite lors de chaque juge au bâton.

“C’est comme si vous étiez dans le jeu, vous êtes sur le terrain et vous vous préparez pour le terrain”, a-t-il déclaré. “Quand il a frappé la balle, c’était comme ‘Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu!’ Je pense que j’ai frappé mon pote au cou (alors que je m’étirais). J’ai presque compris.

Lasagne ne pouvait que regarder dans l’enclos des releveurs alors que la balle – qui aurait pu valoir beaucoup d’argent pour un collectionneur – rebondissait plusieurs fois avant d’être ramassée.

“L’incrédulité vous envahit et juste le choc et l’étonnement”, a-t-il déclaré. “J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, j’ai failli l’avoir.”‘

Un fan assis près de Lasagna, toujours clairement frustré de manquer de peu le ballon, a refusé d’être interviewé.

Lasagna, arborant un maillot bleu bébé Vladimir Guerrero Jr., a déclaré qu’il aurait gardé le ballon s’il l’avait attrapé.

“Je l’aurais conservé aussi longtemps que j’aurais pu (pour) négocier”, a-t-il déclaré. “Peut-être que Judge essaie de venir au restaurant.”

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 septembre 2022.