«Dès mon plus jeune âge, j’ai eu du mal à boire et à me droguer pour échapper parce que je détestais la vie et que je ne voulais pas être ici», Frankie expliqué . «Après de nombreuses années à essayer de me suicider accidentellement, je suis arrivé à un point où j’allais le faire pour de vrai, et quelque chose est intervenu et ma vie a été sauvée. Je suis allé en traitement et cela m’a sauvé.

