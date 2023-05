Frankie Hough, 38 ans, a découvert qu’elle était enceinte une semaine avant de mourir dans un accident du M66 qui a blessé ses fils de 2 et 9 ans

Une maman décédée tragiquement dans un cash d’horreur sur le M66 n’a découvert qu’elle était enceinte qu’une semaine auparavant.

Frankie Hough, de Chadderton à Oldham, conduisait vers le sud sur l’autoroute près de Bury lorsque la collision s’est produite vers 15 h 10 le 13 mai.

La famille de Frankie Hough l’a décrite comme une « lumière brillante » Crédit : PA

Frankie a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique mais est malheureusement décédé hier Crédit : Instagram

Elle était avec ses deux jeunes fils, Tommy, neuf ans, et Rocky, deux ans, ainsi que son neveu Tobias, quatre ans.

La mère est décédée à l’hôpital le 15 mai des suites de ses blessures.

Tommy et Tobias sont tous deux dans un coma artificiel à l’hôpital et continuent de « se battre ».

Rocky a subi des blessures mineures et est maintenant pris en charge par ses proches.

Non seulement elle laisse derrière elle ses deux fils mais son compagnon Calvin, ses parents Julia et Frank, sa sœur Becci Welby et Arron Welby, son beau-frère.

Frankie avait découvert qu’elle était enceinte d’une petite fille la semaine précédant sa mort tragique.

Sa famille a maintenant rendu un hommage sincère à la femme de 38 ans, affirmant qu’elle était une « lumière brillante ».

Dans un hommage au nom de sa famille, Arron a déclaré à Manchester Evening News : « C’était la personne la plus incroyable, elle avait un cœur d’or.

«C’était une mère dévouée et féroce et une combattante pour ses enfants.

« Elle était la meilleure tante. Elle était une lumière brillante, elle protégerait ses enfants avec tout ce qu’elle avait. »

Il a ajouté: « Elle était enceinte et célébrait à peine la semaine précédente avec une fête de naissance quand elle a découvert qu’elle allait avoir une petite fille. C’est tellement triste. »

Arron a déclaré que Frankie « brillerait » désormais son fils et son neveu alors qu’ils continuaient à se battre pour la vie à l’hôpital.

Il a décrit son fils Tobias, le neveu de Frankie, comme un « petit guerrier ».

Arron a déclaré que la famille ne savait pas encore quel serait le résultat à son réveil, mais a révélé qu’il avait subi un « traumatisme crânien » et a ajouté qu’il était un « garçon fort ».

On dit que Tommy « fait de bons progrès » mais reste dans un coma provoqué et son père est à son chevet.

Arron a ajouté: « Nous allons juste au jour le jour et petit à petit et voulons que les garçons reviennent. C’est bien si les gens prient et que cela nous permet de passer, nous voulons ce pouvoir et cette positivité.

« Nous savons qu’elle est [Frankie] briller sur eux maintenant et les faire passer et nous montrer qu’elle est là et qu’elle aide. Elle était tellement forte d’esprit que si quelqu’un devait y aller, elle se serait choisie.

« Nous allons perpétuer son héritage. Nous devons maintenant faire passer nos garçons. »

La famille de Frankie a également remercié les premiers intervenants qui ont été « incroyables et professionnels » ainsi que les équipes du Manchester Royal Infirmary qui s’occupent des garçons et du Royal Preston Hospital qui s’est occupé de Frankie.

Une page GoFundMe créée pour aider la famille a déjà collecté plus de 41 000 £.

Toute personne souhaitant faire un don peut le faire ici.

Adil Iqbal, d’Accrington, a été inculpé d’un chef d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et de deux chefs d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse.

Il a comparu devant le tribunal le 15 mai et n’a parlé que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse.

M. Iqbal a été placé en garde à vue et une audience préliminaire à Minshull Street Crown Court doit avoir lieu le 19 juin.

La police continue de faire appel à des témoins pour qu’ils se manifestent.

Les informations peuvent être partagées en appelant l’unité d’enquête sur les collisions graves de GMP au 0161 856 4741, en citant l’incident 2254 du 13 mai 2023, ou en ligne à l’aide de l’outil de rapport sur le site Web de la force.

Vous pouvez également contacter anonymement l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.