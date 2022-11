Frankie Grande s’exprime après avoir été attaquée et volée à New York

Frankie Grande s’est exprimé mardi après avoir été cambriolé dans le centre de Manhattan.

“Merci pour toutes vos pensées et vos prières”, a-t-il écrit sur son histoire Instagram. “Je suis tellement reconnaissante d’être en sécurité et de guérir. Continuez à briller et restez en sécurité.”

La police a confirmé à Fox News Digital que la star de télé-réalité de 39 ans avait été frappée par derrière et que son sac avait été emporté. La police a arrêté un jeune de 13 et 17 ans peu après l’attaque.

Les deux mineurs ont chacun été inculpés de deux chefs de vol qualifié, de deux chefs de vol qualifié, d’utilisation illégale d’une carte de crédit, d’agression, de possession criminelle d’une arme, de possession criminelle de biens volés, de menaces et de harcèlement, selon la police de New York. Département.

Frankie, une star de “Big Brother” et frère de la chanteuse pop Ariana Grande, a refusé de recevoir des soins médicaux sur les lieux, a déclaré la police à Fox News Digital.

Ce n’est pas la première fois que la famille Grande est mise en danger.

Au cours des dernières années, Ariana a eu affaire à un harceleur.

Un porte-parole du LAPD a confirmé à Fox News Digital en 2021 qu’un homme du nom d’Aaron Brown, 23 ans, avait été arrêté le 10 septembre vers 2 heures du matin après s’être présenté au domicile d’Ariana à Hollywood Hills, en Californie. Il a fait face à une accusation de crime après avoir été placé en garde à vue.

L’homme s’était présenté ce soir-là pour demander à voir le chanteur de “Thank U Next”, selon plusieurs rapports. Brown a montré un couteau à l’équipe de sécurité d’Ariana quand ils ont refusé de le laisser voir le musicien.

Une ordonnance restrictive a été émise pour Ariana contre Brown.

Il a de nouveau été arrêté en juin 2022 après avoir violé les termes de cette ordonnance d’interdiction et pénétré par effraction au domicile d’Ariana à Montecito, selon des informations.

L’interprète de “Side to Side” n’était pas chez lui au moment de l’effraction, et la police a été alertée après le déclenchement d’une alarme.

