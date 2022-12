Frankie Essex révèle la catastrophe du jour de Noël après une urgence avec des bébés jumeaux

FRANKIE Essex a révélé que Noël avait été presque gâché après s’être enfermée chez elle avec ses bébés jumeaux.

L’homme de 34 ans a été contraint d’appeler un serrurier alors qu’ils attendaient tous dans la voiture et ont été contraints de repousser toutes leurs célébrations festives.

Frankie a dit OK ! Magazine : « Tout allait bien le jour de Noël jusqu’à ce que nous quittions la maison.

“Je cherchais partout mes clés à enfermer avant de réaliser qu’elles étaient de l’autre côté de la porte.”

“J’ai dû appeler un serrurier pour ouvrir la porte – 156 £ plus tard, nous sommes entrés, ce qui signifiait que nous avions une heure de retard pour tout – les parents de Luke, puis mon père pour le dîner.”

La star a ajouté: “Mon anxiété était à son comble ce jour-là, j’avais l’impression d’avoir gâché notre journée spéciale.”

Frankie a poursuivi en disant qu’elle était devenue émotive plus tard dans la journée lorsqu’elle a réalisé que c’était le premier Noël des jumeaux et que sa mère n’était pas là pour en profiter.

Tina est décédée en 2001 après une longue bataille contre la dépression alors que Frankie n’avait que 13 ans et son frère Joey en avait 10.

Frankie et son partenaire Luke ont accueilli les jumeaux Logan et Luella en juin de cette année.

L’ancienne star de Towie a déjà expliqué à quel point elle manquait d’avoir sa mère avec elle maintenant qu’elle est elle-même mère.

Elle a partagé: “Maintenant, je me rends compte, quand les gens ont leurs mamans autour et qu’ils aident, quel rêve ce serait, surtout quand je m’inquiète de ce qui pourrait mal tourner avec les bébés.

«Mais maman est ici en esprit. Ma famille et mes amis me disent toujours que je n’ai pas à m’inquiéter parce qu’elle me méprise, et je sais qu’elle l’est. Nous sommes tellement bénis, honnêtement. Je crois que les jumeaux nous ont été envoyés.