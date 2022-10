Frankie Dettori planifie sa campagne hivernale à Santa Anita avec les manèges du Boxing Day Group One | Nouvelles de la course

Frankie Dettori prévoit une campagne d’hiver en Amérique, le coureur cherchant à s’installer à Santa Anita.

L’Italien a été un habitué de Dubaï pendant les mois d’hiver ces dernières années, mais après avoir perfectionné son art à l’adolescence sur la piste californienne, il tient à saisir l’opportunité de revisiter son ancien repaire.

Dettori, qui participe à la réunion de la Breeders ‘Cup à Keeneland ce week-end, se rendra en Amérique en décembre et savoure le test.

Il a dit Podcast quotidien de Nick Luck: “Je pense que je vais peut-être passer l’hiver en Californie, à Santa Anita où j’ai commencé il y a de nombreuses années en tant que jeune garçon. J’y ai passé quatre beaux hivers à la fin des années 80.

“J’ai passé mes hivers à Dubaï ces dernières années, mais cette opportunité s’est présentée, je reçois de nombreuses demandes de la part d’entraîneurs, alors j’ai pensé pourquoi ne pas essayer. C’est un endroit où je suis un grand fan de et j’aime beaucoup Santa Anita.

“J’ai hâte de relever le défi et c’est le plan pour l’hiver.”

Image:

Frankie Dettori remporte les Park Stakes à Doncaster sur Kinross





La réunion de Santa Anita débute le 26 décembre avec une série de concours de première année, alors Dettori renoncera aux festivités familiales pour s’assurer qu’il est prêt à passer à l’action.

Il a ajouté: “J’ai parlé à ma famille et à ma femme et je leur ai dit que je ne passerais pas Noël avec eux, mais mes enfants ne sont plus jeunes donc ils ne se soucient pas vraiment du jour de Noël – tout ce qu’ils veulent, c’est un cadeau !

“J’irai juste avant Noël et je commencerai à rouler le jour de l’ouverture, qui est le lendemain de Noël, avec des courses incroyables et passerai une bonne partie de l’hiver, qui sait ce que cela apportera, et j’ai hâte d’y être. .

“Si vous voulez le faire, faites-le correctement – c’est pourquoi je commence le premier jour. Et qui sait, je trouverai peut-être un gentil garçon de trois ans qui se rendra à Churchill Downs le premier samedi de mai. .”

Gulfstream Park accueille le match richement doté de la Coupe du monde Pegasus en janvier et Dettori serait ouvert à un voyage en Floride, avec la réunion de la Coupe saoudienne en février également sur son radar.

“Je garde toutes mes options ouvertes, j’y vais avec une table rase et j’ai hâte de relever le défi”, a-t-il déclaré.

“Si l’occasion se présente d’aller chercher le Pegasus, j’y suis déjà allé, alors évidemment c’est une énorme journée en Arabie fin février, donc je le ferai aussi. Fondamentalement, je vais me baser en Californie et déplacer mon faire le tour s’il le faut.”