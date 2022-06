Frankie Dettori offre une riposte parfaite avec la victoire de Newmarket sur Lezoo pour Ralph Beckett | Nouvelles de la course

Lors de sa première course depuis qu’il a pris un “congé sabbatique” de sa relation avec John et Thady Gosden, Frankie Dettori a accompagné Lezoo à la victoire à Newmarket.

Il est devenu évident que tout n’allait pas bien avec l’association Dettori et Gosden jeudi lorsque le nom du jockey est apparu aux côtés de la pouliche entraînée par Ralph Beckett dans les Maureen Brittain Memorial Empress Fillies ‘Stakes, mais pas les chevaux entraînés par Gosden sur la même carte.

Vendredi soir, Gosden senior a annoncé que le couple avait interrompu leur relation de travail – sans fermer la porte pour de bon – mais si Dettori a montré quelque chose au cours de son illustre carrière, c’est qu’il est un homme dangereux avec un point à prouver.

Dettori et John Gosden se sont séparés vendredi





Il a brièvement semblé que Lezoo avait une montagne à gravir alors que Malrescia se dégageait au siège, mais le timing de Dettori était juste et elle a gagné en s’éloignant d’une longueur et trois quarts.

S’exprimant avant la course, Dettori a confirmé son intention de continuer à rouler jusqu’à au moins la fin de la saison prochaine, déclarant à Racing TV : “Je le ferai certainement cette année et l’année prochaine.

“Je roulerai à Istanbul dans le Derby demain [Sunday] et je serai dans le Derby allemand la semaine prochaine et j’ai quelques week-ends à Belmont et Saratoga, donc je suis assez occupé pour le mois prochain. Donc, si vous ne me voyez pas rouler au niveau national, ce n’est pas parce que j’ai abandonné. C’est parce que je suis en fait à l’étranger.

“Mais j’ai l’intention de rouler pour le reste de cette année et l’année prochaine.”