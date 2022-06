Frankie Dettori: Jockey rejoint Hollie Doyle et Richard Kingscote dans l’équipe allemande du Derby de Marcus Klug alors que l’entraîneur en envoie sept | Nouvelles de la course

L’entraîneur Marcus Klug s’est tourné vers un groupe de jockeys britanniques alors qu’il se prépare à seller sept coureurs dans le Deutsches Derby de cette année.

Le cavalier d’origine roumaine a remporté trois des 10 derniers renouvellements de la Classique de Hambourg, remportant son premier titre avec Sea The Moon en 2014 avant que Windstoss ne gagne en 2017 et que Weltstar garde le trophée dans la cour l’année suivante.

Hollie Doyle, maintenant gagnante de la Classique après avoir conduit Nashwa à la gloire de French Oaks plus tôt ce mois-ci, a été réservée pour monter la pouliche Adlerflug Wagnis.

La baie a couru deux fois jusqu’à présent et a été victorieuse à deux reprises, remportant une jeune fille d’un mile lors de son seul départ de deux ans avant de prospérer après une étape de voyage lors de la prise du groupe trois Diana Trial à Hoppegarten par un impressionnant cinq longueurs

“Elle a remporté très facilement un groupe trois à Berlin, il est difficile de dire à quel point elle est bonne contre les poulains mais elle est certainement assez bonne pour entrer dans les quatre premiers chevaux”, a déclaré Klug.

Une nouvelle augmentation de la distance attend maintenant la pouliche, Klug étant convaincue qu’elle restera car elle est bien placée pour hériter de l’endurance des deux côtés de son pedigree.

“Je suis sûr que c’est mieux pour elle, les 2400 mètres (mile et demi), c’est mieux pour elle que 2000”, a-t-il déclaré. “Elle est par Adlerflug, un cheval qui est toujours resté, et j’ai formé la mère et elle était stayer et a gagné une Listed sur 2800. Je suis sûr qu’elle n’a aucun problème avec la distance.”

Image:

Hollie Doyle a décroché son premier Classic à bord de Nashwa dans le Derby français ce mois-ci





Doyle a été réservée pour monter Wagnis le même jour que sa course gagnante French Oaks, une performance que Klug a été impressionnée d’avoir regardée depuis l’Allemagne à la télévision.

“J’étais en Allemagne mais j’ai regardé la course et elle était bonne, très, très bonne”, a-t-il déclaré.

L’ancien vainqueur de Klug, Sea The Moon, est le père de So Moonstruck, le favori actuel pour le renouvellement de cette année après avoir été battu d’une tête dans le Groupe Deux Sparkasse KolnBonn Union-Rennen à Cologne début juin.

L’utilisation du fouet du jockey Andrasch Starke dans la course lui a valu une suspension de 14 jours, le laissant incapable de choisir parmi les coureurs de Klug dimanche.

En conséquence, Klug, qui s’entraîne près de Cologne, a recruté Frankie Dettori pour s’associer au poulain, un cavalier qui devrait accumuler de nombreux airmiles cette saison et la prochaine après son “congé sabbatique” bien documenté de son partenariat avec John et Thady Gosden à Newmarket. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matt Chapman de Sky Sports Racing a rejeté toute idée de la retraite de Frankie Dettori comme une “absurdité totale”.



Klug a déclaré: “Mon jockey d’écurie, Andrasch Starke, ne peut pas monter, nous recherchions un bon jockey d’Angleterre pour monter et nous avons de la chance que Frankie puisse le monter – je suis content! Donc Moonstruck a une très bonne forme, à Cologne il était un peu en avance et il a donc été battu d’une tête. C’est un très bon cheval et je pense qu’il a un bon coup, il s’améliore à chaque départ.”

Richard Kingscote, déjà vainqueur du Derby après avoir triomphé à Epsom à bord de Desert Crown, aura une longueur d’avance sur Mylady, vice-championne allemande des 1000 Guinées.

La pouliche, grise comme son père The Grey Gatsby, a été battue à seulement trois quarts de longueur dans cette dernière course, courue sur un mile, mais Klug a des doutes sur son endurance car elle n’a jamais entrepris de séjour.

Image:

Richard Kingscote a conduit Desert Crown à la victoire du Derby à Epsom





“C’est une très bonne pouliche, elle a gagné une épreuve en avril contre les poulains, un groupe trois (le Dr Busch-Memorial)”, a déclaré Klug. “C’est un peu difficile de dire qu’elle tient la distance, elle n’a jamais couru plus loin que 1700 mètres. Je pense que 2000 ne lui posent aucun problème, 2400, je ne suis pas sûr.

“Je pense que 2000 et 2200 sont parfaits pour elle et elle a beaucoup de classe, c’est une bonne pouliche, c’est peut-être possible. J’ai sept chevaux en course, certains avec de bonnes chances, on verra !”