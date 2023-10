Frankie Dettori : Il n’est pas prévu de faire demi-tour à la retraite après le succès d’Inspiral dans Sun Chariot | Nouvelles des courses

Frankie Dettori insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de faire demi-tour à la retraite alors qu’il se prépare à lever le rideau sur sa brillante carrière de cavalier en Grande-Bretagne lors de la Journée des champions Qipco à Ascot le 21 octobre.

Le légendaire Italien a connu une dernière année sensationnelle en selle, avec des victoires à bord de Chaldean dans les 2000 Guinées, de Soul Sister dans les Oaks et de Courage Mon Ami dans la Gold Cup, quelques-uns des nombreux moments forts de sa tournée d’adieu.

Son dernier succès dans le Groupe 1 à bord d’Inspiral lors des Sun Chariot Stakes de samedi – son 500ème vainqueur à Newmarket – a conduit à de nouvelles spéculations selon lesquelles Dettori pourrait retarder sa raccroche.

Mais si l’homme de 53 ans a admis avoir été ému avant et après le succès d’Inspiral, s’exprimant dans l’émission Luck On Sunday de Racing TV, il a réaffirmé son intention de l’appeler un jour avant la fin de 2023.

« Il va sans dire que j’avais un nœud au ventre hier, peut-être parce que je pilotais un favori à prix réduit en Inspiral et peut-être que je réfléchissais un peu trop à la tactique », a-t-il déclaré.

« Ensuite, évidemment, j’ai réalisé qu’il me manquait 500 vainqueurs à Newmarket et qu’il ne restait que 14 jours avant de participer à ma dernière course en Angleterre, donc tout cela m’a un peu joué en tête et je n’étais pas moi-même.

« Je ne serais pas humain si je ne ressentais pas cela. Après 36 ans à faire ce que j’aime, il est très difficile d’accepter le fait que cela va bientôt se terminer.

« Pour être honnête, j’ai été bouleversé ces six derniers mois. Quand j’ai dit que j’allais prendre ma retraite, je pensais que cela allait devenir facile, mais en réalité, j’ai eu deux fois plus de charge de travail que jamais fait! »

Image:

Dettori salue la foule après la victoire sur Kinross à York





Avant la Journée des Champions, Dettori se prépare pour une dernière apparition à Newmarket lors du Dubai Future Champions Festival de cette semaine, tandis qu’au-delà d’Ascot, il a un certain nombre de projets internationaux, avec la Melbourne Cup ou une apparition à Hong Kong qui devraient être son chant du cygne.

Il a ajouté : « Nous avons Newmarket ce week-end, ce sera mon dernier Newmarket et je pense que Newmarket organise un petit apéritif pour moi après la course, ce qui est bien, car je peux inviter beaucoup de monde. avec lequel j’ai travaillé.

« Je prendrai ensuite l’avion pour Milan pour mon dernier voyage à Milan, où tout a commencé. Ma mère, mon père, ma sœur et tous mes amis d’école y vont, donc ça va être assez émouvant, puis je reviens tout de suite. dans ce qui va être ma dernière semaine [in Britain]. Ça va être dur car j’ai un million d’interviews à faire et ensuite nous irons à Ascot.

« Je sais que je prends ma retraite, mais je ne veux pas enlever l’image de la Journée des Champions, car il s’agit avant tout de couronner les meilleurs chevaux de chaque catégorie – et heureusement pour moi, j’ai des armes absolues à monter ce jour-là, en plus de ma retraite.

« Je dois garder un œil sur le ballon parce que j’ai d’énormes manèges de pression, peut-être Inspiral, King Of Steel, Kinross et Courage Mon Ami, donc je dois m’assurer d’être complètement concentré. »

Il a poursuivi : « Je suis sûr que je vais pleurer car c’est mon dernier jour. Et puis, bien sûr, ça ne s’arrête pas là car je m’envole pour les États-Unis pour la Breeders’ Cup, puis pour Melbourne et ensuite j’ai promis à Marc Chan (propriétaire) que je retarderais ma retraite car il est très désireux de diriger Kinross à Hong Kong. S’il n’y parvient pas, Melbourne pourrait être ma dernière [ride].

« Je n’ai pas pensé au-delà de Melbourne ou de Hong Kong. J’ai dit que j’avais pris ma retraite et pour le moment, j’ai tout à fait le droit de continuer. J’attends avec impatience un bon repas décent et une bonne vacances!

« Parce que je monte quelques gagnants, tout le monde dit ‘tu devrais faire ceci’ ou ‘tu devrais faire cela’, mais j’ai 53 ans et pour un jockey, j’ai eu une assez longue carrière.

« Le moment est venu et je suis heureux de pouvoir terminer ainsi. Je ne m’attendais pas à vivre une année comme celle-ci, mais je ne peux pas prédire l’avenir.

« Ça va me manquer, mais d’un autre côté, j’ai apprécié. Cela aurait été triste si j’avais pris ma retraite sans participer aux grandes courses et si je flottais dans les réunions secondaires sans gagner. Il s’est avéré que c’était le cas. un très bon au revoir. »

Pour l’instant, Dettori est entièrement concentré sur une sortie en force à Ascot lors de ce qui sera certainement un après-midi chargé d’émotion.

Il a déclaré : « C’est une journée énorme et personne d’autre que moi ne veut bien faire, être calme et faire les bonnes choses pour chaque cheval – c’est le défi.

« J’ai 40 personnes qui viennent, toute ma famille et tous mes amis. Il y a encore plus de pression pour livrer, mais j’adore ça. J’aime les grands jours, j’aime être nerveux – je pense que j’ai besoin de ça pour me motiver.

« Peut-être que je suis gâté, mais les lundis banals ne m’excitent plus. »