Frankie Dettori et John Gosden conviennent d’un «congé sabbatique à l’amiable» après la réunion de Newmarket | Nouvelles de la course

John Gosden et Frankie Dettori ont accepté de “prendre un congé sabbatique” de leur association à la suite d’une réunion à la base de l’entraîneur de Clarehaven à Newmarket.

Les spéculations sur la relation ont été suscitées par la décision de Gosden et de son co-entraîneur et fils Thady de ne pas réserver Dettori pour trois manèges à Newmarket samedi.

Dettori était en vacances depuis la fin du Royal Ascot samedi dernier et Gosden voulait discuter de la décision en personne.

Matt Chapman de Sky Sports Racing dit que le congé sabbatique pris par John Gosden et Frankie Dettori va semer le chaos.



Gosden a déclaré dans un communiqué: “Suite à des spéculations dans la presse, Frankie et moi avons décidé à l’amiable de prendre un congé sabbatique de la relation entraîneur / jockey, mais nous restons les amis et collègues les plus proches.

“Frankie a été – et sera toujours – un membre de la famille ici, donc je voulais le rencontrer face à face après son retour de ses vacances après Ascot.

“Frankie est le plus superbe jockey international et, ensemble, nous avons remporté des succès significatifs à divers moments au cours des trois dernières décennies avec un certain nombre de chevaux, dont, plus récemment, Golden Horn, Enable, Palace Pier, Too Darn Hot et Stradivarius.

“Je n’ai pas l’intention de nommer un jockey d’écurie à Clarehaven.”

Après avoir connu un énorme succès ensemble au fil des ans, il y avait des signes évidents de tension à Royal Ascot la semaine dernière, Gosden senior critiquant publiquement Dettori après sa course sur Stradivarius, qui a terminé troisième dans sa tentative pour une quatrième victoire dans la Gold Cup.

La courte défaite de la Queen’s Saga dans les Britannia Stakes suivants a encore aggravé la situation avant que le brillant succès d’Inspiral dans les Coronation Stakes de vendredi ne donne à la combinaison un coup de pouce bienvenu.

Mais la victoire ne semble pas avoir tout lissé et Dettori ne roulera pas pour Gosden dans un avenir prévisible.

Image:

Kyprios (casquette rouge) remporte l’Ascot Gold Cup, battant Mojo Star et Stradivarius





S’exprimant avant l’annonce de Gosden, le manager de Dettori, Peter Burrell, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le populaire italien “vienne se battre”.

“Il roule à Istanbul dimanche et il a un tour à Newmarket samedi. Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de gens là-bas qui ne le regarderont pas assis dans une salle de pesée et ne seront que trop heureux de le mettre sur leurs chevaux”, a déclaré Burrell sur le podcast quotidien de Nick Luck.

“Il est absolument excité. Comme nous le savons, nous avons eu plusieurs pics et plusieurs creux et c’est à ce moment-là qu’il est le plus dangereux – il sortira se battre. Il est beaucoup plus dur que les gens ne le pensent.”