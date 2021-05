Frankie Dettori et Falcon Eight prennent leur envol à la Chester Cup, mettant fin à 30 ans d’écart depuis la précédente victoire | Actualités des courses

Frankie Dettori a mis fin à 30 ans d’attente pour sa deuxième victoire en Chester Cup à bord du challenger irlandais Falcon Eight de Dermot Weld.

De la même jument qui a produit le haut de gamme Free Eagle et la double héroïne irlandaise de St Leger Search For A Song, Falcon Eight avait une chance de 15-2 alors qu’il faisait ses débuts en handicap sous le poids maximal du Roodee.

Dettori, qui a remporté la Chester Cup 1991 à bord de Star Player, a produit une course généralement bien exécutée à bord du Moyglare Stud Farm, un enfant de six ans – gardant sa poudreuse sèche au milieu de terrain pendant une grande partie des deux ans et quart. fonction mile.

L’Italien populaire a permis à sa monture de faire des incursions avant le virage à domicile avant de changer de direction, après quoi Falcon Eight a propulsé la ligne droite pour gagner confortablement de deux longueurs.

Le Grand Visir a occupé la deuxième place, avec Hochfeld troisième et Coeur De Lion quatrième.

Dettori a déclaré: « Je devais aller au Plan C. Je sais qu’il n’est pas le plus rapide et ils sont allés vite, alors j’ai juste pensé ‘eh bien, je dois le prendre.’

«Le rythme était honnête tout au long, mais j’ai réussi à tirer et j’ai sauvé du terrain en allant jusqu’à l’arrière. Quand nous sommes arrivés à trois et demi (stades), je me suis décollé et j’ai fait deux ou trois de large.

«J’ai été capable de lancer une fronde dans le virage et en toute honnêteté, il a ramassé. Je sais qu’il jouait 9e 10lb, mais il est vraiment un cheval de groupe.

« Dermot a toujours eu cette course en tête – il m’a réservé il y a trois semaines – et il est un maître dans ce genre de choses. Il m’a simplifié la vie.

« C’est un peu comme la course australienne avec sa courte ligne droite ici, parce que vous êtes sur un stayer, vous devez les faire démarrer tôt entre les trois et les deux. »

Il a ajouté: « Je ne m’en souviens pas (première Chester Cup) – j’espère ne pas avoir à attendre encore 30 ans! »