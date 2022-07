Frankie Dettori confirmé pour sa première apparition en Shergar Cup en six ans | Nouvelles de la course

Frankie Dettori disputera sa première Dubai Duty Free Shergar Cup en six ans lorsqu’il sera capitaine de l’équipe européenne lors de l’extravagance internationale de cette année à Ascot.

La compétition par équipe mettra en vedette des représentants de 10 nations cette fois-ci avec des coureurs d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon, du Canada, de France, d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, de Grande-Bretagne et d’Irlande.

Dettori a participé au match 11 fois auparavant, mais pas depuis 2016 et l’Italien, qui est le pilote actif le plus titré de Royal Ascot, est ravi de diriger une équipe qui comprend son compatriote Antonio Fresu ainsi que le Prix de l’Arc de l’année dernière. l’Allemand Rene Piechulek, vainqueur de Triomphe, et le jockey espagnol Jose-Luis Martinez, neuf fois champion.

Il a déclaré: “Cela fait quelques années que je n’ai pas participé à la Dubai Duty Free Shergar Cup et j’ai hâte d’y être. J’adore Ascot et c’est toujours une belle journée, alors j’espère que les gens le mettront dans leur agenda et viendront pour passer un bon moment et profiter de quelque chose d’un peu différent.

“L’équipe européenne a l’air vraiment forte. Je me souviens que lorsque nous l’avons remportée en 2014, c’était une journée vraiment spéciale et j’espère que nous pourrons à nouveau soulever le trophée cette année.”

L’équipe de Grande-Bretagne et d’Irlande sera dirigée par Jamie Spencer, qui sera rejoint par Danny Tudhope, Neil Callan et Kieran Shoemark.

Hayley Turner sera à nouveau capitaine de l’équipe féminine alors qu’elle tentera de décrocher un quatrième succès dans la compétition. Nicola Currie, vainqueur de l’Alistair Haggis Silver Saddle l’an dernier, et Hollie Doyle, multiple vainqueur de Royal Ascot, seront présents, ainsi que la star canadienne Emma-Jayne Wilson, qui a participé à la Shergar Cup à six reprises, y compris lorsqu’elle était du côté des vainqueurs en 2015.

Turner a déclaré: “J’adore la Dubai Duty Free Shergar Cup, c’est toujours l’un de mes jours préférés de l’année. C’est formidable pour l’événement d’avoir à nouveau de nombreux coureurs internationaux qui voyagent pour la journée et je suis ravi d’avoir Emma- Jayne de retour dans notre équipe.

“Gagner l’année dernière pour la troisième fois était vraiment spécial car ils m’ont laissé garder le trophée que j’ai maintenant à la maison. Les dames ont à nouveau l’air fortes avec Hollie et Nicola, alors j’espère que nous pourrons conserver la couronne et remporter le nouveau trophée également. .”

L’équipe Reste du monde comprend deux des meilleurs coureurs japonais du moment, Takeshi Yokoyama, et le Français Christophe Lemaire qui représente le Japon en tant que jockey sous licence JRA. Ils sont rejoints par l’Australienne Kerrin McEvoy, triple vainqueur de la Melbourne Cup, et le Néo-Zélandais Jason Collett, qui a connu une bonne saison à Sydney.

Nick Smith, directeur des courses et des affaires publiques à l’hippodrome d’Ascot, a déclaré : “C’est une année passionnante pour la Dubai Duty Free Shergar Cup qui innove avec un programme de courses étendu (huit courses), plus de jockeys et plus de prix. offerts que jamais auparavant.

“En fait, avec 500 £ disponibles pour les chevaux qui terminent 11e ou 12e, et aucun frais d’inscription, tout est bon pour courir dans ces courses uniques. De plus, nous aurons également notre système de bonus stable en vigueur pour la deuxième fois après le King George, avec 20 000 £ pour les trois principaux entraîneurs du jour et 5 000 £ pour leur personnel. »