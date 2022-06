Frankie Dettori: Bjorn Nielsen “vraiment reconnaissant” au jockey pour le partenariat avec Stradivarius mais incapable d’expliquer le parcours de la Gold Cup | Nouvelles de la course

Le propriétaire Bjorn Nielsen insiste sur le fait qu’il est “vraiment reconnaissant” pour le partenariat dont Stradivarius et Frankie Dettori ont bénéficié, malgré les événements qui ont suivi la déception de son géant restant qui n’a pas remporté la Gold Cup pour la quatrième fois.

Pour la deuxième année consécutive, Dettori s’est retrouvé enfermé et à court de place à bord du triple vainqueur de la Gold Cup à un moment clé de la pièce maîtresse de Royal Ascot, le trajet recevant des critiques pointues de John Gosden dans la foulée.

Gosden et Dettori ont depuis accepté de prendre un “congé sabbatique” et bien que désireux que les retombées de la Gold Cup n’éclipsent pas les réalisations que l’Italien a enregistrées en union avec son star stayer, Nielsen a une certaine compréhension de la frustration de Gosden concernant le trajet.

“Ce que les gens ne savent pas, c’est quelles étaient les instructions de conduite”, a déclaré Nielsen dans une interview avec le Nouvelles quotidiennes sur les pur-sang.

“Avec ce qui s’est passé l’année dernière, deux fois où Frankie s’est assis si loin sur le rail, on lui a dit:” Quoi que vous fassiez, ne vous asseyez pas sur le rail et ne reculez pas sur le cheval cette année “.

“Pour une raison quelconque, il est allé et a fait ce qu’il a fait. Au moment où nous avons eu la chance de sortir à nouveau, c’était une tâche impossible de rattraper le terrain. Si vous regardez comment il voyageait quand ils sont arrivés et comment le gagnant voyageait, le gagnant était fortement monté et d’autres aussi.

“‘The Strad’ était assis là sur la bride en train de tourner et sans faute de sa part, il n’a pas eu de course. Ce n’était pas le cas des autres qui avaient des jambes plus jeunes que lui. C’était un cas où il n’avait pas courir et il a été mis dans une position où il n’avait aucune chance, malheureusement.

Image:

Stradivarius (à droite) s’éloigne mais est incapable de dépasser Kyprios et Mojo Star





“Mais lui et Frankie ont eu un excellent partenariat, et Frankie a remporté plus de victoires de groupe sur lui que tout autre cheval avec lequel il s’est associé. Bien sûr, je suis vraiment reconnaissant pour le partenariat qu’ils ont eu et je ne veux pas que les événements récents éclipsent ce.”

Stradivarius est maintenant prêt à tenter de remporter sa cinquième Goodwood Cup le 26 juillet. La prochaine sortie du joueur de huit ans était censée être l’appel du rideau du star stayer, mais Nielsen a laissé entendre qu’aucune décision finale sur la retraite du vainqueur de groupe à 18 reprises. a été fait.

Dettori & Gosden se séparent : que se passe-t-il ensuite ? Calum Wilson de Sky Sports Racing… Bien que Gosden ait parlé de “passer à autre chose” lors de sa critique publique de la balade de Dettori sur Stradivarius, la relation a clairement été tendue et il y a de bonnes raisons de penser que nous aurions pu voir le dernier de ce célèbre partenariat, qui s’est combiné pour 63 Groupe et Grade Une victoire depuis le milieu des années 1990. Alors, quelle suite pour la légende de l’équitation de 51 ans ? Eh bien, selon l’homme lui-même, il “fera certainement cette année et l’année prochaine” et en tant que le plus décoré et le plus expérimenté de tous ses collègues de la salle de pesée, on peut s’attendre à ce que Dettori fasse beaucoup de manèges décents aussi longtemps qu’il continuera à tourner jusqu’aux hippodromes. S’il représentera à nouveau l’équipe Gosden, seul le temps nous le dira. Mais, dans le monde dramatique et brillant qu’est Frankie Dettori, tout est possible.

Il a poursuivi: “Il est heureux en lui-même et il mange bien. Il semble assez évident que s’il va bien, il ira à Goodwood.

“J’espère qu’il restera sain et qu’il se présentera là-bas. Je suis sûr qu’il le fera, avec John qui l’entraîne, il sera à 100% lorsqu’il se présentera à Goodwood.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matt Chapman de Sky Sports Racing a rejeté toute idée de la retraite de Frankie Dettori comme une “absurdité totale”.



“Avec les chevaux de course, la moitié de la bataille consiste à les entraîner et à les amener à l’hippodrome. Stradivarius a de la solidité, de la longévité et de la constance à la pelle. S’il transmet cela, il est loin d’être un bon étalon. En dehors de sa formidable volonté de gagner , une autre de ses caractéristiques est son tour de pied.

“Dans son cas, dans un tas de courses qui remontent à loin maintenant, ça a toujours été un jeu de, ‘OK, nous allons devoir le garder enfermé aussi longtemps que possible et ne pas le laisser sortir, parce qu’une fois qu’il est sorti, son accélération est la raison pour laquelle il gagne”. C’est arrivé lors des trois dernières courses, c’est là que Frankie a eu des ennuis avec lui.

“John ne s’emballe jamais vraiment à l’avance en disant que tout va gagner, mais juste en lisant entre les lignes, je sais que John avait l’impression qu’il avait le cheval absolument parfait pour cette course (Gold Cup).

“Je pense que John et son équipe ont fait un travail remarquable en gardant ce cheval en mouvement pendant toutes ces années et en l’amenant à chaque course. C’est la seule grande chose à propos de John, si vous avez un cheval de haut niveau, il ‘ Je serai là ce jour-là. Vous n’avez pas à vous soucier qu’il soit exagéré ou insuffisant. Il l’a sûrement fait avec la carrière de “The Strad” tout au long.