Frankie Dettori abandonne ses projets de retraite pour poursuivre sa carrière de pilote aux États-Unis

Frankie Dettori a suspendu son projet de prendre sa retraite plus tard cette année pour poursuivre sa carrière de pilote aux États-Unis.

Le jockey de 52 ans, qui a monté plus de 3 300 vainqueurs, déménagera en Californie plus tard cette année et courra également à Dubaï et en Arabie Saoudite. « J’ai toujours le feu en moi et je veux le faire un peu plus », a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

« J’ai toujours hâte de faire mes derniers adieux à Ascot lors de la Journée des Champions [on 21 October] mais ensuite nous déménagerons dans le sud de la Californie juste avant Noël pour notre nouvel avenir », Dettori a déclaré au Racing Post.

« Il s’agit avant tout d’être indépendant aux États-Unis, mais j’espère rouler pour tout le monde, comme je l’ai fait lorsque j’y suis allé à la fin de l’année dernière », a-t-il ajouté. « Cela pourrait prendre trois mois. Cela pourrait prendre trois ans. Je ne sais pas. Cela dépend comment ça se passe.

Le triple champion jockey avait annoncé en décembre dernier que cette saison serait sa dernière en selle. Les courses à venir en Australie et à Hong Kong devaient être ses dernières après Ascot, mais sa forme cette saison l’a incité à repenser. Dettori a remporté les 2 000 Guinées, les Oaks et l’Ebor à York cette année.

« J’ai commencé à y penser après York », a ajouté Dettori. « Lorsque j’ai décidé de prendre ma retraite, je ne m’attendais pas à vivre l’une de mes meilleures années avant longtemps – probablement la meilleure que j’ai eue depuis 2019. Grâce au succès que j’ai eu cette année, Je sens maintenant que je ne suis pas encore prêt à arrêter.