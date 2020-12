Frankie Bridge a fait l’éloge de la « courageuse » Jesy Nelson pour avoir abandonné sa carrière de rêve dans le but d’améliorer sa santé mentale, après que la chanteuse ait quitté Little Mix.

Apparaissant mardi sur BBC One’s Morning Live, l’ancienne chanteuse de The Saturdays a déclaré à Kym Marsh qu’elle était « vraiment triste » de lire l’annonce de Jesy sur Instagram.

Elle a déclaré: « Je pense qu’ils ont eu une carrière si réussie et ils sont évidemment tous très proches. J’ai l’impression que les filles soutiennent clairement sa décision mais cela a dû être très difficile pour elles toutes et surtout pour Jesy de s’éloigner quelque chose qu’elle a manifestement toujours voulu. «







Elle a félicité Jesy, 29 ans, pour avoir mis sa santé en premier. « Je pense que c’est vraiment, vraiment courageux. Donc, j’espère juste que maintenant le public et la presse lui donneront le temps dont elle a besoin et cet espace. »

Le co-animateur de Kym, Gethin Jones, était d’accord.







Il a déclaré: « Cela a dû être très difficile pour elle de dire » je vais laisser ça « parce qu’elle met sa santé avant tout le reste. » «

Frankie, 31 ans, qui s’est fait connaître pour la première fois sur S Club Search en 2001, a déclaré que Jesy donnait le bon exemple à ses jeunes fans.

Elle a déclaré: «Être assez courageux pour franchir cette étape est une très grande chose.

«Vous savez, il y a probablement beaucoup de gens avant elle qui n’ont pas été assez courageux pour le faire, alors elle donne un très bon exemple à tous les jeunes fans qui aiment déjà Little Mix, pour dire que le succès est incroyable, mais votre santé et votre bien-être ont être à l’avant-garde. Je veux dire, je la félicite vraiment pour cela. «









Lundi soir, Jesy a annoncé qu’elle quitterait Little Mix après neuf ans ensemble.

Le groupe de filles est devenu célèbre pour The X Factor en 2011.

Jesy a expliqué dans sa déclaration: «La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale.

«Je trouve très difficile d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes.







«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le bonheur des autres, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer ce processus.

« Donc après mûre réflexion et le cœur lourd, j’annonce que je quitte Little Mix. »

Jesy a été ouverte au sujet de ses batailles de santé mentale après avoir été tourmentée par des trolls vicieux à un point tel qu’elle a tenté de se suicider.

Après avoir été impitoyablement trollée et grosse honte, la talentueuse star a raconté au documentaire primé de BBC3 Odd One Out comment elle avait arrêté de manger et était tombée dans une sombre dépression.







Jesy a déclaré qu’elle avait tenté de se suicider en 2013 parce qu’elle sentait que la vie était devenue trop insupportable, mais qu’elle a heureusement été retrouvée par son petit ami de l’époque qui a appelé une ambulance.

Elle a déclaré au programme: «Je me souviens juste d’avoir pensé que cela n’allait jamais disparaître. Je vais constamment me réveiller et me sentir triste pour le reste de ma vie. Alors, quel est l’intérêt d’être ici? Je ne pouvais plus supporter physiquement la douleur. «

* Les téléspectateurs peuvent regarder Morning Live de BBC One sur BBC iPlayer