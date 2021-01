Frankie Bridge a donné un rare aperçu de sa relation avec son beau-fils Jaydon.

L’ancienne chanteuse de Saturday, 32 ans, est maman de deux enfants avec son mari Wayne Bridge, qui a également son fils Jaydon avec son ex Vanessa Perroncel.

Et Frankie a dit qu’elle était une « famille bonus » à l’adolescente lorsqu’elle a été invitée par un fan à parler de ses expériences en tant que beau-parent.

Lorsque la fan a souligné qu’elle était une belle-mère, Frankie a répondu: « C’est vrai. Je le suis vraiment.

«Ce n’est pas quelque chose dont je parle beaucoup car lui et sa mère ne sont pas dans le même secteur que nous. Donc je garde cette partie de notre vie privée.

« Je n’ai jamais vraiment choisi d’être un beau-parent. Il a ses parents. Je ne suis qu’une famille bonus! Ha! »







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



Et Frankie a révélé qu’elle et Wayne pourraient ne pas en avoir fini avec les enfants après les fils Parker et Carter.

«Je ne me sens pas finie», dit-elle, «je suis encore jeune.

« C’est une très grande décision. 3 change beaucoup de choses. Je ne suis pas douée pour être enceinte non plus. Donc, cela seul est une grande décision pour moi. Les garçons sont géniaux.

« Cela dépend aussi du jour que vous me demandez. Quand ils sont géniaux ou quand ils sont douloureux! »







(Image: frankiebridge / Instagram)









(Image: Frankie Bridge / Instagram)



Et elle a partagé que les parents de Wayne vivaient avec eux «depuis quelques années maintenant», ce qui est idéal en matière de garde d’enfants.

Mercredi, Frankie a célébré son 32e anniversaire, Parker et Carter lui présentant un gâteau avec un signe doré qui épelait «maman».

La famille a passé le grand jour de Frankie à quatre, alors que le troisième verrouillage les empêchait de sortir pour célébrer.







(Image: frankiebridge / Instagram)



« Merci beaucoup pour tout l’amour d’anniversaire d’hier! » un Frankie reconnaissant a écrit jeudi: «C’était un jour le même que tous les autres en lock-out … mais avec un gâteau pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, je ne peux pas me plaindre!

«Je me suis senti un peu plus populaire cette année … et je ne peux que attribuer cela au fait que plus de gens sont sur les réseaux sociaux et ne sont pas trop occupés pour oublier.

« Merci @ waynebridge03 de l’avoir rendu aussi spécial que possible #birthday #lockdown #love. »