Frankie Bridge fond en larmes après une séance de thérapie difficile

FRANKIE Bridge a fondu en larmes aujourd’hui après une séance de thérapie.

La star, 33 ans, a publié une photo très franche pour ses abonnés et a partagé un message rassurant à tous ceux qui pourraient avoir des difficultés à cette période de l’année.

Frankie, maman de deux enfants, a écrit: “Ceux qui ont les yeux gonflés après la thérapie et le nez qui coule rouge … parce que Noël n’est pas que des fêtes et des cadeaux.”

Elle s’est ensuite dirigée vers Pilates avec son mari Wayne avant de révéler son intention de révéler une chorale locale.

L’ancienne chanteuse de Saturdays a admis qu’elle était « tombée amoureuse » du chant après avoir été dans le groupe, mais qu’elle allait réessayer dans un environnement non intimidant.

Depuis qu’il fait partie du groupe, Frankie – qui est ouvert sur la lutte contre la dépression et l’anxiété – est devenu un défenseur de la santé mentale.

Sa carrière de pop star a commencé lorsqu’elle a été choisie pour être chanteuse dans le groupe de jeunes S Club Juniors alors qu’elle n’avait que 12 ans.

Elle a fait partie du groupe pendant trois ans avant d’être choisie pour rejoindre le groupe de filles, aux côtés d’Una Healy, Rochelle Humes, Mollie King et Vanessa White, en 2004.

Être sous les projecteurs en tant que l’un des groupes entièrement féminins les plus connus du Royaume-Uni a aggravé les problèmes de Frankie.

Au cours de leur règne de sept ans dans les charts, ils ont marqué 13 succès dans le Top Ten et un album n ° 1, jusqu’à ce qu’ils annoncent qu’ils feraient une pause en 2014.

Alors que le groupe montait haut, Frankie dit que sa confiance en elle a chuté.

Elle a précédemment expliqué: “Mon apparence m’a procuré des choses que je voulais mais que je n’ai jamais cru mériter d’avoir. Je sentais que mon corps était mon seul atout.

“Alors j’ai commencé à restreindre ma consommation de nourriture, me sentant digne et excité si mes os saillaient et pensant que se coucher affamé était un énorme accomplissement.”

