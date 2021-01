Frankie Bridge a expliqué que son mari, Wayne, aurait pu «fuir» d’elle lorsque sa santé mentale avait souffert au début de leur relation.

Le chanteur de 31 ans en tête des charts a commencé une relation avec Wayne, un morceau de football de 40 ans, en 2011 – le couple se mariant en 2014 et accueillant deux fils ensemble.

Frankie a été un livre ouvert sur ses problèmes de santé mentale au fil des ans – devenant une porte-parole de ceux qui luttent contre la dépression.

La star a passé du temps dans un hôpital psychiatrique en 2011 à un moment où sa relation avec Wayne en était à ses débuts.







(Image: Getty Images)



Frankie dit que leur romance et leur mariage ultérieur ont été considérablement renforcés grâce à l’apprentissage et à la compréhension de Wayne de son état.

Elle a déclaré sur le podcast Made by Mammas: «J’ai eu ma panne dès le début, c’était dans notre première année de notre relation ensemble et il était incroyable.

«Il aurait pu courir pour les collines, mais il ne l’a pas fait. Il est resté dans les parages et a essayé d’apprendre autant qu’il le pouvait grâce à mes thérapeutes et médecins à l’époque. C’était un vrai stress pour lui.







(Image: Getty Images)



«J’ai continué mon travail, et la vie a simplement évolué et nous n’en avons jamais vraiment discuté, en tant que tel.

Frankie a poursuivi en expliquant qu’elle ne s’attendait pas à ce que Wayne la «répare», mais qu’elle apprécie qu’il sache comment l’aider lorsqu’elle est anxieuse ou déprimée.

Elle a expliqué: «Je ne cherche pas de réponses de sa part. Je veux qu’il m’écoute ou me fasse un câlin, ou qu’il aille emmener les enfants et les trier pour que je n’ai pas à le faire. Et maintenant, tout ce que j’ai à faire est de pleurer et de savoir que j’ai juste besoin de pleurer et de le sortir.

L’année dernière, Frankie a publié son livre d’auto-assistance, Open: Why Request For Help Can Save Your Life.

La star a été félicitée pour son honnêteté et parle de ses propres batailles avec des problèmes de santé mentale et pour avoir braqué les projecteurs sur eux.

Frankie est également ambassadrice de l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale, Mind, depuis 2015.