Frankie Bridge a ouvertement révélé que sa bataille déchirante contre la dépression avait contribué à la rapprocher de son mari Wayne.

L’ancien chanteur de Saturday, 31 ans, a eu des problèmes de santé mentale et a été admis dans un hôpital psychiatrique pendant un mois fin 2011.

Et après des années à apprendre à communiquer correctement, la star dit que son mariage avec Wayne s’est amélioré car il l’a soutenue à travers les temps sombres.

La mère de deux enfants adorée a admis que Wayne savait comment l’aider, ce qui a renforcé leur mariage de six ans.

S’adressant à The Sun, elle a déclaré: «Nous sommes ensemble depuis dix ans et je dirais que nous ne nous sommes vraiment améliorés en communication que ces deux dernières années.







«J’ai eu ma rupture dès le début, c’était dans notre première année de notre relation ensemble et il était incroyable.

Frankie a poursuivi: « Il aurait pu courir pour les collines, mais il ne l’a pas fait. Il est resté dans les parages et il a essayé d’apprendre autant qu’il le pouvait grâce à mes thérapeutes et médecins à l’époque. C’était un réel stress pour lui. »

La chanteuse a admis que le couple «continuait sa vie» et n’a pas eu l’occasion de parler de la panne après que cela se soit produit, bien qu’elle ait déclaré que ce n’était pas un «sujet silencieux».







Frankie a avoué qu’ils avaient appris à communiquer correctement en vieillissant et qu’elle avait confiance en elle pour demander de l’aide lorsqu’elle en avait besoin.

La chanteuse et auteur a ajouté sur le podcast Made By Mummas qu’elle « ressent pour Wayne » car il a dû apprendre à ne rien prendre personnellement.

La star a révélé: «Ce n’est pas lui qui me rend malheureux, ce n’est pas notre relation qui me rend malheureux, c’est juste ma dépression. Et je ressens pour lui parce que ça doit être vraiment dur.







« Je sais que quand il passe une journée de détresse, vous ne pouvez pas vous empêcher de le prendre personnellement. »

Frankie a également parlé de se sentir suicidaire dans son livre Open: Why Request For Help Can Save Your Life.

Cependant, la star de la télévision semble être dans un meilleur endroit maintenant et s’épanouit avec son mari à ses côtés.

Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale