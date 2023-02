Frankie Bridge de Loose Women révèle une superbe rénovation de maison dans un manoir avec son mari Wayne

LOOSE Women’s Frankie Bridge a révélé une incroyable métamorphose de la salle de bain de son magnifique manoir familial.

La star de la télévision, 34 ans, a admis qu’elle était hors de sa portée en ce qui concerne le choix des accessoires et des accessoires, alors elle a fait appel à un spécialiste de l’intérieur, et la décision a porté ses fruits.

La nouvelle salle de bain de Frankie Bridge est un bel espace[/caption] Pont Frankie

Les ponts ont des éviers pour lui et pour elle[/caption] Pont Frankie

La salle de bain principale a une baignoire assez grande pour deux[/caption]

La salle de bain relaxante comprend une immense baignoire autoportante à côté d’un mur caractéristique doté d’une étagère intégrée à l’éclairage d’ambiance.

Les éviers pour elle et lui correspondent à la baignoire et des robinets dorés dépassent directement des miroirs au-dessus de chacun.

Une douche cascade circulaire, un porte-serviettes de style industriel et des stores luxueux complètent l’espace apaisant.

Frankie a écrit sur Instagram : “Quand il s’agit de choisir des choses comme des carreaux et des robinets, etc., je n’ai aucune idée de ce qui fonctionnerait le mieux, donc c’était tellement incroyable d’avoir Jess à bord avec son expertise en design !

“C’est notre salle de bain principale, nous avons donc beaucoup de chance que cet espace soit principalement utilisé par Wayne et moi.

“Cela ressemble à un tel sanctuaire après une longue journée de travail pour pouvoir rentrer à la maison et s’échapper dans un bain relaxant (jusqu’à ce que les enfants et les chiens me trouvent qui est ).”

Frankie et Wayne – qui sont les parents de deux garçons, Parker et Carter – ont consacré du temps, des efforts et de l’argent à la création de la maison familiale parfaite.

Leur cuisine verte et blanche a des planchers en bois, un grand îlot et le four et la cuisinière sont enfermés dans des placards.

Au mur, il y a une télévision à écran plasma et un feu entouré d’étagères de photos de la famille ensemble.

Et un réfrigérateur à vin dédié est parfait pour les soirées de week-end une fois que les garçons sont au lit.

Frankie a fait appel à un professionnel pour concevoir l’intérieur[/caption]