Frankie Bridge a l’air incroyable dans une robe en PVC alors qu’elle dirige le glamour aux Attitude Awards

Les prix THE ATTITUDE sont de retour pour une autre année et Frankie Bridge a conduit le groupe à être absolument magnifique dans une robe en PVC.

Célébrant les plus grands et les meilleurs moments de la communauté LGBT au cours de l’année écoulée, les célébrités font preuve d’élégance afin de marquer le moment avec style.

Fréquentant le Roundhouse de Camden, l’événement est organisé par Michelle Visage, star de RuPaul’s Drag Race.

Dans le cas de Frankie, son numéro de bandeau moulant est découpé à l’avant pour révéler encore plus sa silhouette mince, Frankie complétant le look avec des cheveux de balayage ébouriffés et un eye-liner défini.

La légende olympique Dame Kelly Holmes – qui est devenue gay en juin de cette année après avoir caché sa sexualité pendant des décennies – rayonnait en arrivant à l’événement et portait une robe métallique argentée élégante et accrocheuse.

