Frankie Bridge a l’air incroyable dans une robe en PVC alors qu’elle dirige le glamour aux Attitude Awards

Les prix THE ATTITUDE sont de retour pour une autre année et Frankie Bridge a conduit le groupe à être absolument magnifique dans une robe en PVC.

Célébrant les plus grands et les meilleurs moments de la communauté LGBT au cours de l’année écoulée, les célébrités font preuve d’élégance afin de marquer le moment avec style.

Fréquentant le Roundhouse de Camden, l’événement est organisé par Michelle Visage, star de RuPaul’s Drag Race.

Dans le cas de Frankie, son numéro de bandeau moulant est découpé à l’avant pour révéler encore plus sa silhouette mince, Frankie complétant le look avec des cheveux de balayage ébouriffés et un eye-liner défini.

Frankie Bridge a donné le ton de la soirée dans une superbe robe en PVC[/caption]

Dame Kelly Holmes rayonnait dans un numéro métallique argenté[/caption]

La légende olympique Dame Kelly Holmes – qui est devenue gay en juin de cette année après avoir caché sa sexualité pendant des décennies – rayonnait en arrivant à l’événement et portait une robe métallique argentée élégante et accrocheuse.

Cependant, il semblait que la déclaration de mode de l’événement était des costumes tueurs avec des soutiens-gorge assortis – avec l’icône des Spice Girls Mel C menant la charge dans un costume noir clouté de diamants avec un simple soutien-gorge noir en dessous.

Perrie Edwards de Little Mix a ensuite emboîté le pas (littéralement) dans une tenue Prada composée d’un pantalon noir taille haute, d’une brassière blanche avec des manches de veste et d’un col et d’une cravate blancs.

Myleene Klass était une autre qui a adopté la tendance, avec une veste à imprimé léopard qui met son pantalon noir taille haute avec un soutien-gorge en dentelle assorti, complété par un look smokey eye.

Certaines stars se sont toutefois démarquées par elles-mêmes, Ellie Goulding s’inspirant de La Petite Sirène dans une robe en queue de poisson bleue et verte digne d’une soirée Under The Sea.

La star des Spice Girls, Mel C, a porté un costume à strass avec un soutien-gorge[/caption]





Myleene Klass avait l’air féroce dans une veste à imprimé léopard[/caption]

Emma Willis a gardé les choses simples et élégantes avec une tenue entièrement noire d’inspiration rock avec des chaînes[/caption]

Ellie a embrassé sa petite sirène intérieure avec une robe en queue de poisson[/caption]

Scarlett Moffatt a tout mis en valeur avec des paillettes pour sa tenue[/caption]