Frankie Bridge a l’air incroyable alors qu’elle pose en bikini noir en vacances

FRANKIE Bridge avait l’air incroyable alors qu’elle posait dans un bikini noir en vacances aux Maldives.

Le mari de 34 ans, Wayne, 42 ans, et leurs deux garçons Parker, neuf ans, et Carter, sept ans, se sont envolés vers la destination de rêve pour un repos bien mérité.

Frankie a tenu ses fans au courant de leurs manigances sur Instagram.

L’ancienne chanteuse des samedis a montré sa silhouette incroyable dans un selfie grésillant sur son histoire.

La maman de deux enfants a séduit dans un simple haut de bikini noir et un bas assorti, complétant le look avec une chemise rayée et tenant un verre.

Elle a légendé le message: « Pas de transats signifie … Un Coca light sur le Moke. »

Cela vient après que Frankie ait eu l’air incroyable alors qu’elle montrait ses abdominaux toniques dans un crop top pendant ses vacances ensoleillées.

Malgré une pause, la star s’est rendue au gymnase pour transpirer.

La chanteuse a enfilé un soutien-gorge de sport blanc et une paire de leggings noirs moulants pour la séance.

Elle a posé sur le sol pour un selfie miroir et a dit aux fans : « Je suis juste là pour la climatisation. »

Frankie a ensuite frappé le tapis roulant et l’a sous-titré: «J’essaie de faire entrer ces étapes pour le trek de Coppafeel. Pas longtemps maintenant.

Les vacances exotiques de Frankie sont indispensables après qu’elle a révélé qu’elle « se sentait f ***** g affreux » à la suite d’une erreur parentale qui a laissé son fils en larmes.

L’ancienne chanteuse de The Saturday a dit à ses fans qu’elle ne gagnait pas « le prix du parent de l’année » car elle avait raté le match de cricket de son fils.

Dans le clip, Frankie a commencé : « Devinez qui ne remporte pas le prix du parent de l’année ? Moi. »

Elle a poursuivi: « Alors viens chercher Carter, j’ai fait Loose Women ce matin et j’ai réussi à m’arrêter et à manger, tout à temps pour venir chercher Carter et Wayne allait chercher Parker, Wayne est arrivé et il est pas ici, il a eu un match de cricket aujourd’hui.

La star de la télévision a dit à ses abonnés que normalement, elle inscrivait tous les matchs dans le calendrier afin que « nous sachions tous les deux ce qui se passe » et « si l’un de nous va être là ».

Mais aujourd’hui, Frankie a raté le match de cricket de son fils et elle a admis qu’elle se sentait « f ***** g horrible et » super coupable « .

Elle a ajouté : « Comme si je ne savais même pas que mon enfant était dans une autre école. Qu’est-ce que le f ** k. Maintenant, je me sens super coupable alors maintenant je viens de mettre tous les autres matchs dans mon calendrier.

Dans un autre clip, Frankie a dit à ses abonnés qu’elle voulait être là pour que son fils puisse voir qu’elle est là à le regarder et à le soutenir.

Frankie a déclaré: « Mais j’ai juste foiré aujourd’hui. Ce qui lui conviendra probablement, mais je vais m’en vouloir pendant des lustres. Donc, si je savais que je ne pouvais pas y aller, je le leur ferais savoir pour qu’il sache qu’il ne doit pas faire attention à nous.

