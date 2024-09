Frankie Beverly, leader du groupe soul Maze, est mort à 77 ans

Frankie Beverly, le chanteur et auteur-compositeur du groupe de soul et de funk Maze, dont les chansons, notamment « L’heure d’or de la journée » « Joie et douleur » et « « Sentiments heureux » Le chanteur qui a accompagné de nombreux repas d’été et réunions de famille pendant plus de cinq décennies est décédé mardi à l’âge de 77 ans.

Son décès a été annoncé dans un communiqué par sa famille sur son compte InstagramLa déclaration n’a pas précisé où il est décédé ni donné la cause.

« Il a vécu sa vie avec une âme pure, comme on dit, et pour nous, personne ne l’a fait mieux », a déclaré le communiqué. « Il a vécu pour sa musique, sa famille et ses amis. »