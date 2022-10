Frankel’s Last Dance: l’exclusivité Sky Sports Racing présente le jockey Tom Queally à l’occasion du dixième anniversaire du triomphe de la Journée des champions | Nouvelles de la course

Sky Sports Racing célèbre le dixième anniversaire de la dernière course de Frankel en diffusant Frankel’s Last Dance, un reportage spécial de dix minutes qui comprend une interview exclusive du pilote Tom Queally et des images inédites – tournées en 4k – de la course finale du grand poulain.

Frankel a terminé sa carrière invaincu, enregistrant sa 14e victoire avec une défaite courageuse de la star formée en France Cirrus Des Aigles dans les Champion Stakes le 20 octobre 2021.

Une décennie plus tard, Queally réfléchit à son partenariat avec le cheval remarquable, se rappelant la première fois qu’il s’est assis à bord du poulain entraîné par Sir Henry Cecil au galop des Limekilns à Newmarket, lorsque l’exubérance de Frankel l’a vu s’enfuir avec son cavalier.

Queally a déclaré: “Chaque fois que vous vous enfuyez, vous arrivez au stade où le cheval s’est brûlé et vous frappez le mur de briques. Cependant, ce matin, là où le mur de briques aurait dû ou aurait dû être, il a continué à travers.”

Queally serait partenaire de Frankel dans les 14 départs de sa carrière, dont 10 victoires dans le groupe 1, dont les Queen Elizabeth II Stakes lors de la première journée des champions britanniques en 2011.

Image:

Frankel remporte la dernière de ses 14 courses avec une victoire dans les Champion Stakes 2012 à Ascot





Un an plus tard, Frankel est arrivé à Ascot en tant que cheval de course le plus célèbre au monde, mais un terrain lourd et la ténacité du champion français Cirrus Des Aigles se sont combinés pour donner au cheval sans doute son plus grand test de classe et de caractère.

La fonctionnalité Sky Sports Racing comprend le suivi des prises de vue filmées en 4k, le suivi de Frankel tout au long de la course ainsi que les célébrations d’après-course dans l’enceinte des vainqueurs d’Ascot.

Cette dernière course a également été particulièrement poignante, car elle est survenue à un moment où son entraîneur extrêmement populaire était visiblement atteint d’un cancer, et dans le long métrage, Queally parle de l’impact que Frankel a eu au cours de la dernière année de Sir Henry Cecil.

Queally a ajouté: “Ce cheval a ajouté de la longévité à la vie d’Henry, je n’en doute pas. Frankel a donné à un homme très malade une raison de vivre.”

Frankel’s Last Dance sera diffusé à 22h le mercredi 12 octobre sur Sky Sports Racing et répété à 10h15 le jeudi 13 octobre et le vendredi 14 octobre.