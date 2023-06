Frank Warren riposte aux critiques de Tyson Fury après l’échec des combats d’Anthony Joshua et d’Oleksandr Usyk

Le promoteur de boxe du Temple de la renommée, Frank Warren, insiste sur le fait que Tyson Fury n’est pas à blâmer pour les combats ratés avec Anthony Joshua et Oleksandr Usyk.

Le champion poids lourd WBC était censé mettre son titre en jeu dans un combat incontesté avec Usyk le 29 avril au stade de Wembley, mais ce combat a échoué.

5 Les pourparlers se sont effondrés sur un combat incontesté entre Fury et Usyk

Les deux équipes se sont mutuellement blâmées, les Ukrainiens accusant publiquement Fury de faire des « exigences irrespectueuses » après que le champion WBO, WBA et IBF ait accepté de ne prendre que 30% de la bourse de combat.

On espère que le choc à quatre ceintures très attendu aura lieu en Arabie saoudite plus tard cette année dans le cadre d’un méga-événement poids lourds – mettant également en vedette Anthony Joshua contre Deontay Wilder – prévu par Skill Challenge Entertainment.

Warren affirme que son équipe a tenté de se battre plus tôt, mais dit que l’ancien champion des poids lourds a ignoré leur offre avant de signer un accord promotionnel avec Skill Challenge Entertainment qui n’a pas encore fait d’offre écrite à Fury.

« Tout ce qui intéresse Usyk, c’est d’obtenir un gros salaire et de se battre pour de gros salaires en Arabie saoudite », a-t-il déclaré à talkSPORT Fight Night.

« Je ne le blâme pas pour cela. Je comprends cela, mais ne prétendez pas que Tyson est la personne cupide. Vous allez en Arabie saoudite parce qu’ils vont payer beaucoup d’argent et c’est ce que c’est.

« Si vous êtes payé trois ou quatre fois le montant d’argent, que vous vouliez appeler cela de la cupidité, de bonnes affaires ou quoi que ce soit, ce n’est pas à Tyson Fury.

« C’est la raison pour laquelle il ne voulait pas combattre Tyson Fury au Royaume-Uni.

« Nous lui avons offert ce combat pendant l’été, et nous l’avons gardé très silencieux, nous n’avons pas insisté à ce sujet, et dans l’intervalle, Usyk n’est jamais revenu avec quoi que ce soit. »

5 Fury a du mal à faire de gros combats Crédit : Getty

5 Warren dit de ne pas blâmer « The Gypsy King » Crédit : Frank Warren

5 Usyk veut affronter Fury en Arabie saoudite en décembre Crédit : Getty

5 Le champion WBC a tenté de se battre en septembre avec AJ Crédit : Getty

Déterminé à se battre le plus tôt possible, « The Gypsy King » a tenté de susciter un nouvel intérêt pour un combat entre lui et Joshua en affirmant publiquement qu’un « projet de contrat » ​​avait été envoyé à son rival pour un affrontement en septembre au stade de Wembley.

Cependant, Eddie Hearn insiste sur le fait que ce n’était pas le cas et a révélé que son client prévoyait d’affronter un adversaire encore à décider en août avant de s’affronter contre Wilder en décembre.

« Qui Joshua va-t-il combattre en août ? Ils s’en prennent à Tyson qui lui offre le combat avec 60/40 de chances de se battre pour le titre mondial », a ajouté Warren.

« Vous allez obtenir 40% de la bourse, ce que vous n’obtiendriez pas si cela allait aux enchères. Ne continuez pas à blâmer Tyson! Je ne suis pas ici en train de frapper le tambour pour Tyson.

«Ce sont les faits et ce que le récit devrait être maintenant pour AJ est:« Pourquoi ne vous battez-vous pas? ‘Qui vas-tu combattre ?’ « S’il ne va pas combattre Tyson, pourquoi ne combat-il pas l’autre gars qui est dans leur camp, [Filip] Hrgović ?' »