Frank Thomas frappe au baseball, aux stéroïdes et au Temple de la renommée à St. Francis Brown & Gold Night – Shaw Local

Janvier approche à grands pas.

Frank Thomas est sur le point de devenir membre du Temple de la renommée au premier tour.

Quels que soient les critères, la légende des White Sox se classe parmi les meilleurs frappeurs droitiers de tous les temps.

Et, le « Big Hurt » était propre. Imaginez s’il n’avait pas été volé par des utilisateurs de stéroïdes.

« J’étais le joueur qui a été le plus blessé », a déclaré Thomas, qui a remporté deux fois de suite le titre de MVP de la Ligue américaine en 1993 et ​​1994. « Toutes ces années où j’ai terminé deuxième, troisième, quatrième derrière ces gars, j’aurais probablement pu gagner quatre autres MVP. »

À Joliet pour servir de conférencier invité à l’Université de St. Francis Brown & Gold Night lundi, Thomas a fait connaître ses sentiments sur les stéroïdes.

« Mais je n’ai jamais été franc à ce sujet », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose que les médias ont mis sur moi. On m’a posé des questions à ce sujet et j’ai répondu à ce que je ressentais, et les questions se sont multipliées.

Thomas a disputé 19 saisons dans les ligues majeures, la plupart avec les Sox, mais aussi avec Oakland et Toronto. Il a été cinq fois All-Star et a remporté quatre prix Silver Slugger.

Il a terminé avec 521 circuits, 495 doubles, une moyenne au bâton de 0,301, un pourcentage de base de 0,419 et un pourcentage de frappe de 0,555. Il a en moyenne 35 doubles, 36 circuits et 119 points produits par saison de 162 matchs.

Il est le seul joueur de l’histoire à avoir enregistré sept saisons consécutives avec une moyenne de 0,300 avec au moins 100 buts sur balles, 100 points, 100 points produits et 20 circuits. Il l’a fait de 1991 à 1997. Il n’a disputé que 113 matchs en 1994 à cause de la grève des joueurs, mais a maintenu cette séquence en vie.

Le seul joueur à avoir réussi cet exploit en six saisons consécutives ? Ted Williams.

Thomas n’a jamais dévié de son approche au marbre. Il connaissait la zone de frappe et refusait d’aller pêcher les mauvais lancers, même lorsque les lanceurs ne lui donnaient rien à frapper.

« J’avais l’un des meilleurs entraîneurs de frappeurs de tous les temps à Walt Hriniak (avec les Sox) », a-t-il déclaré. « Sa cohérence a conduit à ma cohérence. »

Thomas a déclaré que son coéquipier de longue date, l’actuel manager des Sox, Robin Ventura, avait également une cohérence à son sujet.

« J’ai toujours pensé que Robin avait des qualités d’entraîneur, mais qu’il était peut-être trop silencieux pour être entraîneur », a déclaré Thomas. « Mais maintenant, l’équipe fait partie de sa famille, et il se lâche beaucoup plus. »

Les Sox sortent d’une terrible saison de 99 défaites, et le directeur général Rick Hahn est principalement responsable de l’amélioration du produit.

« J’ai confiance en Rick Hahn », a déclaré Thomas. « C’est un bon gars. Mais peut-être qu’il lui manque le rythme cardiaque du vestiaire. J’ai toujours pensé que les gars du baseball devraient être assistants directeurs généraux. Mais il n’est pas le seul. Il y a beaucoup de gars là-bas qui étudient toutes les statistiques.

Ce sont les statistiques qui pourraient maintenant ouvrir la porte du Temple de la renommée à Thomas. Très peu de ceux qui ont déjà joué au jeu peuvent égaler ses numéros.

« Je croise les doigts », a-t-il déclaré. « L’œuvre est là. C’est frustrant parce que c’est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. J’espère juste que le vote sera juste cette fois.

White Sox Nation est là avec lui.