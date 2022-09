Frank Nausigimana inéligible à la libération conditionnelle avant 18 ans pour avoir poignardé mortellement sa fille

WINNIPEG –



Avertissement : Cette histoire contient des détails qui peuvent déranger certaines personnes.

Un père de Winnipeg qui a mortellement poignardé sa fille de trois ans ne sera pas admissible à la libération conditionnelle avant 18 ans, a décidé un juge jeudi après-midi.

Frank Nausigimana, 29 ans, a plaidé coupable en mai dernier de meurtre au deuxième degré lors du décès, le 7 juillet 2021, de sa fille, Jemimah Bundalian.

“Il s’agit d’un cas tragique de violence domestique qui s’est terminé par le meurtre vicieux d’un enfant innocent de trois ans, Jemimah Bundalian”, a déclaré au tribunal Jennifer Mann, une procureure de la Couronne.

L’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité automatique et d’au moins aucune chance de libération conditionnelle avant 10 ans. La Couronne réclamait une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 19 ans, tandis que la défense plaidait pour 17 ans.

Nausigimana, qui est un résident permanent venu au Canada avec sa mère en 2009 du pays africain du Burundi, a été conduit par deux officiers du shérif à une audience de détermination de la peine de la Cour du Banc du Roi du Manitoba menotté et enchaîné portant un collier en forme de croix.

Des membres de la famille de son ex-partenaire étaient présents, y compris les grands-parents de Jemimah du côté de sa mère.

Les membres de la famille ont apporté deux photos grand format de la petite fille dans la salle d’audience.

Le tribunal a appris que Nausigimana s’était rendu à la garderie de Jemimah sur Atlantic Ave. le matin du 7 juillet 2021, où il prévoyait de confronter son ex-partenaire Jasmine, la mère de la fille qui avait la garde complète de Jemimah, au sujet de problèmes de garde.

Les deux avaient été dans une relation récurrente, mais n’avaient pas été en contact depuis plusieurs mois, a déclaré le tribunal.

Mann a déclaré au tribunal que Nausigimana, qui est sourde et communique en utilisant la langue des signes américaine, s’est approchée du véhicule de Jasmine alors qu’elle sortait de sa voiture pour déposer Jemimah et l’a menacée, lui disant de ne pas bouger ou il lui couperait les yeux.

“Elle avait peur de lui”, a déclaré Mann au tribunal. “Il l’a fait remonter dans le véhicule et il s’est assis à côté d’elle sur le siège du passager avant.”

« Jemimah était toujours sur le siège arrière, attachée à son siège auto.

Mann a déclaré au tribunal que Nausigimana avait ordonné à Jasmine de conduire, ce qu’elle a fait jusqu’à ce qu’il lui ordonne de s’arrêter et de changer de siège avec elle.

“Elle avait très peur et n’était pas sûre de ses intentions à ce stade”, a déclaré Mann au tribunal. “Elle ne pensait pas qu’il ferait du mal à sa fille.”

Au boulevard Inkster. et Mandalay St., Jasmine a sauté du véhicule et a roulé sur un boulevard en herbe.

Mann a dit au tribunal que Nausigimana est sorti du véhicule et a dit à Jasmine : « Qu’allez-vous faire ? Appeler les flics ? Poursuivre.”

Le tribunal a appris qu’il avait jeté le téléphone de Jasmine par terre et était parti avec Jemimah.

Jasmine, qui est également sourde, n’a pas pu appeler le 911. Elle a envoyé un texto à son frère qui a appelé le 911 et ils sont partis à la recherche de Jemimah.

Le tribunal a appris que Nausigimana avait conduit le véhicule sur une route de gravier dans le secteur de King Edward St. et Jefferson Ave.

“Il s’est ensuite garé et a utilisé un couteau d’office de cuisine avec une lame de trois pouces et demi pour poignarder Jemimah au moins deux fois dans sa poitrine alors qu’elle restait assise dans son siège de voiture”, a déclaré Mann au tribunal.

Nausigimana a ensuite signalé un automobiliste qui passait et a tapé un message sur son téléphone demandant au conducteur d’appeler le 911, ce que Mann a déclaré au tribunal en disant: «Je suis sourd. J’ai tué ma fille.

Nausigimana a été placée en garde à vue et des policiers ont localisé Jemimah souffrant de deux coups de couteau à la poitrine. Elle a été transportée d’urgence en ambulance à l’hôpital pour enfants où elle a été déclarée morte.

Albert Bundalian, le grand-père de Jemimah, a déclaré au tribunal dans une déclaration passionnée de la victime que Nausigimana lui avait enlevé ses rêves et son brillant avenir.

“Ma petite-fille était notre vie”, a déclaré Albert au tribunal. “Elle a redonné de la joie, du bonheur et beaucoup d’amour.”

« Nous ne la verrons jamais grandir et voir tout son potentiel. Notre ange, Jemimah, ne mérite pas ce qui lui est arrivé.

Albert fait des cauchemars et se réveille le cœur brisé et dit à Nausigimana au tribunal qu’il se sent coupable de ne pas avoir pu protéger sa petite-fille.

“Vous êtes un danger pour la société et ne devriez jamais sortir de prison pour le reste de votre vie”, a déclaré Albert au tribunal. “Pourtant, cela ne suffit pas car cela ne ramènera jamais la vie de notre Jemimah.”