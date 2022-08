Frank Miller poursuit la rédactrice en chef de Widow of Comics Magazine pour le retour des œuvres d’art

L’écrivain et artiste de bandes dessinées Frank Miller poursuit la veuve et la succession du fondateur d’un magazine de bandes dessinées pour deux œuvres d’art promotionnelles qu’il a créées et qu’elle tentait de vendre aux enchères. L’art, qui est apparu sur les couvertures du magazine Comics Interview de David Anthony Kraft dans les années 1980, comprend une première représentation de Batman et d’une femme Robin – de la série The Dark Knight Returns de 1986 – et est potentiellement un objet de collection précieux.

Le procès vise le retour de la pièce Batman, qui a été utilisée sur la couverture de Comics Interview n ° 31 en 1986, ainsi que l’art représentant le personnage principal de la série Ronin de 1983 de Miller. Il avait envoyé les deux à Kraft pour son utilisation dans la publication; l’œuvre de Ronin a été utilisée comme couverture de Comics Interview n ° 2 en 1983. Miller a soutenu dans les documents judiciaires que lui et Kraft avaient convenu qu’ils étaient prêtés, citant «la coutume et l’usage dans le commerce à l’époque», et qu’il a fait demandes répétées pour leur retour.

Mais la veuve de Kraft, Jennifer Bush-Kraft, n’était pas d’accord avec les affirmations de Miller. “Mon mari a gardé toute sa correspondance”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique. « Quand je dis tout cela, je ne sais pas si vous pouvez comprendre le niveau de minutie. Il a relié toute cette correspondance par année, par nom et par ordre alphabétique de société.