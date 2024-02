Frank Lloyd Wright et Rudolph Schindler ont été des inspirations pour cette maison de Floride de 3,2 millions de dollars

St. Augustine, en Floride, qui fait partie de la grande région métropolitaine de Jacksonville, a été fondée en 1565, ce qui en fait la plus ancienne ville continuellement occupée par les Européens sur la zone continentale des États-Unis. Parmi ses innombrables charmes historiques se trouve Rue du Trésor (avec moins de sept pieds de large, c’est la rue la plus étroite des États-Unis) et, malgré le climat semi-tropical, la ville balnéaire est l’abri improbable du premier et du plus ancien musée de cire dans le pays. Elle est également connue pour ses plages infinies sur l’océan Atlantique.

À quelques minutes du centre-ville, à l’extrémité nord de Vilano Beach, une maison moderniste qui rend hommage à certains des plus grands architectes ayant travaillé aux États-Unis est classée à vendre à 3,2 millions de dollars. Commandée par un couple new-yorkais et achevée en 2016, la résidence en bord de mer a été conçue par un architecte new-yorkais. Peter Pawlak. Il s’inspire de « l’esthétique intemporelle de Rudolph Schindler», selon les inscriptions, le sol en béton rouge de tout le rez-de-chaussée rendant clairement hommage à Frank Lloyd Wright.

Au cœur de la maison se trouve une grande pièce sur deux étages avec une cuisine américaine simple mais élégante.

La résidence carrée à deux étages d’un blanc éclatant fait forte impression sur le bleu ondulé de l’océan. Située sur une plate-forme surélevée soutenue par des pylônes en béton, la maison a un impact minimal sur son environnement naturel sensible. Il a été construit pour résister aux ouragans, et le verre et l’aménagement paysager sont respectueux des tortues. Il y a trois chambres et trois salles de bains, plus une salle d’eau, sur environ 2 550 pieds carrés.

Le plan d’étage simple comprend une grande pièce à double hauteur au centre. Les fenêtres à claire-voie apportent de la lumière dans l’espace à tout moment de la journée, et un mur de fenêtres orientées à l’est donne sur l’océan pour des levers de soleil spectaculaires. À une extrémité de l’espace lumineux, les armoires en bois simples de la cuisine américaine sont habillées d’appareils électroménagers design et de comptoirs en marbre poli. L’étage principal est complété par une chambre d’amis et une salle de bain, une salle d’eau compacte et une buanderie surdimensionnée. Il y a également un garage latéral pour deux voitures avec accès intérieur.

Les chambres du niveau supérieur sont reliées par un pont au-dessus de la grande salle.

Un pont enjambe la grande pièce pour relier les deux chambres du niveau supérieur. Chacune des chambres dispose d’un balcon privé côté océan et l’une des chambres dispose d’une deuxième terrasse face au coucher du soleil de l’après-midi. La chambre principale offre également un dressing et une salle de bains élégante doublée de travertin avec une baignoire classique sur pieds, une douche séparée et un sauna.

Chaque pièce du rez-de-chaussée, y compris la buanderie, s’ouvre sur une fine terrasse enveloppante avec un barbecue intégré juste à l’extérieur de la cuisine. Nichés dans les dunes se trouvent quelques ponts pour dîner et se prélasser en plein air au bord de la plage. Au cours des dernières décennies, les tempêtes ont fait des ravages sur la plage, et le Corps des ingénieurs de l’armée américaine est au milieu d’une vaste campagne de projet de restauration cela comprend la reconstitution du sable et l’ajout de plantations indigènes.

Le référencement est détenu par Kate Mitchell et Elizabeth Jennings chez ONE Sotheby’s International Realty.

Cliquez sur ici pour plus de photos de la route côtière 4230.

4230 Coastal Highway Floride St Augustine

