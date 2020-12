La nouvelle recrue de Chelsea, Timo Werner, commencera à tirer sur tous les cylindres quand il mettra fin à sa sécheresse de but, a déclaré le manager Frank Lampard après avoir vu son équipe battre West Ham United 3-0 grâce à un doublé de Tammy Abraham et une tête de Thiago Silva lundi.

L’attaquant allemand Werner, qui a marqué huit buts en 20 matchs pour Chelsea toutes compétitions confondues depuis qu’il les a rejoints du côté de la Bundesliga RB Leipzig lors de la dernière saison, n’a pas réussi à trouver le fond des filets lors de ses huit derniers départs.

« C’est la période dans laquelle Timo est, c’est malheureux mais il arrive dans les positions – quand un (but) entre, ce sera une course pour lui », a déclaré Lampard à la BBC.

«Tammy et Oli (Giroud) apportent tous les deux des choses différentes, Tammy a fait son truc aujourd’hui et c’est ce dont nous avions besoin.

«West Ham est une bonne équipe en bonne forme, tellement de menaces, je pensais que ce serait un match difficile aujourd’hui et cela s’est avéré être le cas, même dans les pas beaux moments où nous avons superbement défendu – Thiago Silva a brillamment fait avec ça.

«Nous avons légèrement baissé et c’était important ce soir que nous soyons revenus. Il y avait beaucoup de choses pour l’équipe pour montrer son caractère – nous en voulons plus.

Chelsea a rebondi après deux défaites successives en championnat et s’est rapproché du top quatre alors qu’ils se hissaient au cinquième rang du classement à un point derrière Everton, quatrième, et six à la dérive des champions et leaders de Liverpool.

Le patron de West Ham, David Moyes, a admis que son équipe, qui reste 10e, avait été punie pour des manquements aux deux extrémités du terrain.

«C’était un score difficile mais nous n’étions pas assez bons dans notre boîte, ayant dû défendre à plusieurs reprises, nous n’étions pas assez bons dans leur boîte quand nous en avions l’occasion», a-t-il déclaré.

«Les joueurs ont très bien joué. C’était notre plus gros test jusqu’à présent cette saison, pour la plupart, nous avons très bien joué mais n’avons pas fait assez là où ça compte.

(Écrit par Zoran Milosavljevic; Édité par Ken Ferris)