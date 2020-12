Frank Lampard est sur le point de reporter le match de Chelsea contre Manchester City en Premier League.

Les deux équipes devaient s’affronter le 3 janvier ce dimanche.

Mais le match est désormais remis en question après un certain nombre de cas de Covid-19 à City, qui a déjà interrompu leur campagne.

Les hommes de Pep Guardiola devaient affronter Everton lundi soir, mais le match a été annulé en raison d’un pic de résultats positifs dans le camp de la ville.

Si le match de Chelsea est reporté ce week-end, cela laissera Lampard avec un mal de tête.

Mais l’Anglais a admis que le football est secondaire par rapport à la pandémie.

« Nous verrons quelle est la situation », a déclaré Lampard.

«C’est un moment clé et un moment difficile, et nous l’avons senti avec l’arrivée du Tier 4 et la montée en flèche de Covid.