Frank Lampard satisfait du caractère et du combat d’Everton après le tirage au sort de Manchester City

Le patron d’Everton, Frank Lampard, estime que “le caractère, la détermination et le combat” dont son équipe a fait preuve lors de son match nul 1-1 avec les champions de Premier League, Manchester City, samedi est un exemple qu’ils doivent suivre à l’avenir.

Son équipe avait perdu un but après qu’Erling Haaland ait ouvert le score pour City en première mi-temps, mais est reparti avec un point grâce à l’effort spectaculaire de Demarai Gray à distance.

Avec 11 minutes de temps supplémentaires en seconde période, son équipe a défendu résolument pour se protéger des vagues incessantes d’attaques de City.

“Pour moi, je pense que, en particulier à City, c’est le caractère, la personnalité et le vol (qui est l’élément le plus important du jeu) parce que c’est 11 contre 11 et nous savons à quel point leur 11 est bon”, a déclaré Lampard lors d’une conférence de presse.

«Ce n’était pas un plan de match compliqué défensivement, beaucoup de choses passent et font votre travail… continuez quoi qu’il arrive… Cela doit être le plan pour aller de l’avant.

“Je ne voulais pas voir une performance où un but est entré ou quelque chose s’est passé et nos têtes s’effondrent parce que quand je vois ça, je n’aime pas ça.

“J’ai demandé le contraire et ils m’ont donné absolument le contraire.”

Après avoir subi un chagrin tardif à domicile contre les Wolves lors de leur match précédent, lorsqu’ils ont perdu 2-1, Lampard était heureux de voir ses joueurs répondre à la tâche à accomplir contre les champions.

Il a ajouté: “Nous méritions un point et c’est un gros point pour nous car cela vient d’un coup de poing contre les Wolves où j’ai senti que nous avions bien joué et que nous aurions pu gagner et perdre.

“Venir chez les champions et récupérer quelque chose dans un match difficile est un gros problème pour nous, un gros problème pour le vestiaire.”

