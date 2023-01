Frank Lampard limogé par Everton après sa défaite à West Ham laisse le club 19e du tableau de Premier League | Nouvelles du football

Everton a limogé le manager Frank Lampard après que la défaite 2-0 de samedi contre West Ham les a laissés 19e en Premier League et sans victoire en 10 matches toutes compétitions confondues.

Le limogeage de Lampard fait suite au propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, qui a assisté à son premier match depuis octobre 2021 alors que les Toffees ont succombé à la défaite au stade de Londres – leur troisième défaite consécutive en championnat.

L’ancien patron de Chelsea est arrivé à Goodison Park en janvier 2022, et bien qu’il ait aidé le club à éviter la chute la saison dernière, il quitte Everton avec 15 points en 20 matchs et trois victoires cette saison – le pire record de victoires de la division.

Everton est 19e du classement, avec seulement Southampton en dessous d’eux à la différence de buts.

Les fans d’Everton ont protesté contre la hiérarchie du club alors que le doublé de Jarrod Bowen condamnait leur équipe à la défaite, mais le conseil d’administration a plutôt réagi en renvoyant Lampard.

Parler à Sky Sports Nouvelles après cette défaite, Moshiri a déclaré “ce n’est pas ma décision” lorsqu’on lui a demandé si le temps de Lampard était écoulé, tandis que l’entraîneur-chef a insisté sur le fait qu’il restait concentré sur le défi à relever lors de sa dernière interview d’après-match.

“C’est mon travail de travailler, de me concentrer et de garder la tête basse”, a déclaré Lampard Sports du ciel. “J’ai une confiance absolue dans la façon dont je veux entraîner. Et si ce sont des conditions difficiles à la minute, pour de nombreuses raisons différentes dont je suis très conscient, alors c’est tout. Je dois juste faire mon travail et ce n’est pas à moi de faire trop de détournements autour de ça plutôt que de parler de ce que je peux affecter et ce sont les joueurs, essayant d’obtenir les bons résultats.”

Paul Merson, expert de Sky Sports, a déclaré Football samedi qu’il ne croyait pas que Lampard avait perdu l’engagement des joueurs – mais remettait en question la qualité des joueurs à la disposition de Lampard.

“Ils ne sont pas ne pas essayer pour Lampard, ça n’a rien à voir avec ça”, a déclaré Merson. “Parfois, vous regardez les joueurs et pensez, ‘ils attendent juste que le manager parte et ensuite ils recommenceront à courir’. Ils travaillent dur. Mais ils ne sont tout simplement pas à la hauteur pour le moment.

“Ils continuent de perdre contre toutes les équipes autour d’eux, c’est le souci. Ils ont perdu contre les Wolves, Southampton et West Ham lors de trois de leurs cinq derniers matchs.”

Les six prochains matches d’Everton

4 février – Arsenal (H), coup d’envoi 12h30

13 février – Liverpool (A), en direct sur Sky Sports, coup d’envoi 20h

18 février – Leeds (H), coup d’envoi 15h

25 février – Aston Villa (H), coup d’envoi 15h

4 mars – Forêt de Nottingham (A), heure du coup d’envoi à confirmer

11 mars – Brentford (H), heure du coup d’envoi à confirmer

Plus à venir…