Frank Lampard limogé en tant que manager d’Everton

Everton a limogé le manager Frank Lampard après une série de huit matchs de Premier League sans victoire. Une déclaration du club devrait suivre.

Le week-end, West Ham United a battu l’équipe de Lampard 2-0, grâce à un doublé de Jarrod Bowen au stade de Londres. Everton fait désormais partie des trois derniers lors des trois derniers matches de Premier League, ayant atteint un sommet de 11e cette saison.

Le match a été surnommé “El Sackico” avec David Moyes sous la menace, comme l’a déclaré le patron des Irons, “J’espère vraiment qu’Everton restera avec Frank; c’est un mec de haut niveau depuis que j’ai été avec lui, mais je dois penser à ma position parce que gagner un match ne veut pas dire que tout va bien.”

Deux buts de Jarrod Bowen ont valu à West Ham les points ce week-end (Crédit image : Ian MacNicol/Getty Images)

Maintenant, MailSport (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont annoncé la nouvelle du licenciement, avec Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) costume suivant.

Le patron des Toffees est aux commandes depuis un an, succédant à Rafael Benitez et maintenant le club en Premier League. Everton est l’un des six joueurs toujours présents dans le peloton de tête depuis son échappée en 1992, ce tronçon particulier étant menacé de manière significative cette saison, alors qu’ils font face à un dur combat de relégation.

Lampard n’a réussi que trois victoires toute la saison, la dernière le 22 octobre contre Crystal Palace. Les fans ont depuis organisé un sit-in de protestation contre la propriété et la défaite du week-end les laisse 19e, à égalité de points avec Southampton, le dernier.

Frank Lampard a commencé sa carrière de manager par un passage à Derby County pendant une saison. Là, il dirigerait la future star de Chelsea, Mason Mount, entre autres, et guiderait les Rams vers une finale des barrages.

Les fans d’Everton ont récemment organisé un sit-in à Goodison Park (Crédit image : Getty Images)

De là, Lampard a pris le poste à Stamford Bridge, où il avait été un héros en tant que joueur. Sa seule saison complète en tant que patron des Blues a été une sorte de succès puisqu’il a emmené Chelsea en Ligue des champions malgré un embargo sur les transferts qui l’a forcé à plonger dans l’académie du club pour les joueurs de l’équipe, comme Mount, Tammy Abraham, Reece James et Fikayo. Tomori a tous émergé sous sa direction.

Lampard a été le dernier entraîneur à être limogé par l’ancien propriétaire Roman Abramovich, les Londoniens de l’ouest étant en difficulté en janvier 2021. Thomas Tuchel a pris les rênes et a remporté la Ligue des champions cette saison-là.

Ancien patron de Burnley Sean Dyche est le favori 7/4 (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour le travail à Goodison Park, avec Marcelo Bielsa, Wayne Rooney, David Moyes et Nuno Espirito Santo tous sur la liste restreinte des bookmakers.