Frank Lampard l’aurait perdu dans le vestiaire de Chelsea lors de la pause à la mi-temps contre Arsenal.

Chelsea est entré dans le match aux Emirats le lendemain de Noël en tant que favori ferme, mais a été battu 3-1 par l’équipe de Mikel Arteta.

Les Bleus ont perdu 2-0 à la pause et Lampard, qui a parfois semblé tendu et nerveux ces dernières semaines, a offert à son équipe le soin du sèche-cheveux.

Selon The Athletic, une source a révélé que Lampard « a perdu est » contre les joueurs, qui étaient deuxièmes meilleurs dans tous les domaines contre une jeune équipe d’Arsenal.

Arsenal a prolongé son avantage en seconde période grâce à Bukayo Saka avant que Tammy Abraham ne marque une consolation pour Chelsea cinq minutes avant la fin.

Après le match, Lampard a déclaré: «Je suis en colère parce que je veux que nous gagnions des matchs.

« Nous étions paresseux pour donner un penalty, paresseux pour donner un coup franc que Xhaka place dans le coin supérieur et je suis très, très déçu de la façon dont nous avons abordé la première mi-temps parce que certaines choses dans le football sont des bases.

« Ce ne sont pas des tactiques ou des systèmes, c’est est-ce que vous voulez courir, soutenir votre coéquipier et sprinter? Ou voulez-vous faire du jogging et dire » Peut-être que je n’ai pas à courir « , et nous avons pris cette décision à la place de la bonne. «