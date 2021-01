La pression monte sur Frank Lampard après quatre défaites en six matches de Premier League.

Le patron de Chelsea est désormais favori pour devenir le deuxième entraîneur de haut niveau à perdre son emploi cette saison après une humiliation 3-1 de Manchester City dimanche.

Mais alors que Lampard insiste sur le fait qu’il est prêt à se battre pour son avenir à Stamford Bridge, deux autres managers qui étaient sous le choc plus tôt dans la campagne ont maintenant des raisons de sourire à nouveau.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a vu son équipe enregistrer trois victoires consécutives en championnat et passer de six points au-dessus de la zone de relégation à six points sur les quatre premiers au cours de la période de Noël.

Plus au nord, la série de 10 matchs sans défaite de Manchester United les a mis au même niveau que Liverpool et a fait taire bon nombre de ceux qui réclamaient le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer.

Voici les dernières chances pour que chaque manager de Premier League reçoive ses ordres de marche.

Actuellement, ce sont les cotes Sky Bet pour chaque manager licencié (correctes au moment de la publication).

Frank Lampard (Chelsea) – 11/10