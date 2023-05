Frank Lampard dit que le chaos qui entoure actuellement Chelsea ne l’empêcherait pas de signer pour le club s’il jouait encore.

Chelsea a enduré une saison misérable mais cherchera à terminer la campagne sur un niveau relativement élevé après avoir mis fin à une série de six défaites consécutives sous Lampard avec une victoire 3-1 à Bournemouth samedi dernier.

La victoire sur la côte sud était leur première depuis le 11 mars, lorsque Graham Potter était toujours aux commandes et a mis fin à une séquence misérable qui n’avait vu l’équipe marquer que quatre fois en neuf matchs.

Chelsea est 11e du classement de la Premier League avec quatre matches à jouer, mais s’exprimant avant la visite de samedi à Nottingham Forest, Lampard insiste sur le fait qu’il y a des « intentions fantastiques » pour faire avancer le club.

On a demandé au patron des Blues lors de sa conférence de presse d’avant-match : « De l’extérieur, Chelsea a l’air en désordre. Si vous étiez un joueur de renom maintenant, au sommet de votre art, signeriez-vous ? »

Lampard était catégorique. « Absolument, je signerais pour Chelsea », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de bonnes choses à propos de ce club. ‘La forme est temporaire, la qualité est permanente’ est un bon dicton.

« Je peux voir des intentions fantastiques de faire avancer le club. Beaucoup de grands clubs passent par ce processus d’une manière ou d’une autre, et plus vous avez réussi, plus cela fait la une des journaux à ce moment-là.

« En tant que joueur individuel, je viendrais certainement ici parce que c’est un club incroyable. Parfois, c’est bien de faire partie du processus qui amène un club là où vous voulez qu’il aille. Je pense que c’est aussi une chose séduisante. Plutôt que d’être parachuté dans dans un endroit qui a du succès. »

Lampard a comparé la situation actuelle à celle où il a décidé de rejoindre Chelsea pour la première fois depuis West Ham en 2001.

« J’ai signé quand nous étions une équipe parmi les six ou les huit premières, et je ne savais pas que j’en sortirais avec des trophées et des médailles partout.

« J’ai fait partie d’un énorme processus qui a vu ce club devenir le club le plus titré de l’ère moderne de la Premier League.

« C’est un énorme club de football. Peu importe ce qui se passera dans les six prochains mois, deux ans ou trois ans, ce sera toujours un club de football à succès. J’y crois absolument. »

Le match de samedi contre Forest sera l’occasion de mettre fin à une série de six matches à domicile sans victoire dans toutes les compétitions, Chelsea n’ayant pas connu le succès à Stamford Bridge depuis sa victoire sur le Borussia Dortmund en Ligue des champions le 7 mars.

« Si la forme (à domicile) n’a pas été excellente depuis que je suis ici et avant cela, c’est tout à fait normal et humain que cela puisse créer une certaine nervosité parmi les joueurs et le personnel », a déclaré Lampard.

« La seule façon de traverser cela est de creuser et d’essayer de faire les bonnes choses. J’ai été là en tant que joueur. C’est ce que les joueurs doivent faire, aussi simple que cela.

« La foule ira avec eux et avec cela, vous pouvez devenir un peu une force. Nous nous efforçons évidemment d’y parvenir. »

Les matchs restants de Chelsea

Mai 13: Forêt de Nottingham (H) – Premier League, coup d’envoi 15h

Le 21 mai: Manchester City (A) – Premier League, coup d’envoi 16h

25 mai : Manchester United (A) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Newcastle (H) – Premier League, coup d’envoi 16h30