Frank Lampard: le manager d’Everton insiste sur le fait qu’il a confiance en lui malgré son humilité contre Brighton | Nouvelles du football

Frank Lampard insiste sur le fait qu’il croit en ses capacités de gestion malgré le fait que son équipe d’Everton s’incline 4-1 à domicile contre Brighton mardi soir.

Les buts de Kaoru Mitoma, Evan Ferguson, Solly March et Pascal Gross ont fait du penalty tardif de Demarai Gray une note de bas de page et ont laissé les Toffees juste un point au-dessus des trois derniers de la Premier League après avoir joué un match de plus que les quatre équipes actuellement en dessous d’eux.

Cela signifie que Lampard n’a supervisé que trois victoires en 18 matchs de championnat cette saison, dont une seule au cours des 10 précédentes.

S’exprimant après le coup de sifflet final à Goodison Park, il a déclaré : “C’était très décevant, même en première mi-temps, je dirais. [It was] une erreur de notre part pour leur but, mais je pense que le jeu général était assez égal, nous avons eu nos chances.

“Mais ensuite trois buts en six minutes, des erreurs défensives de notre part et cela termine le match.

“Après cela, le match devient un peu intermédiaire. Nous obtenons notre but tardif, mais à 4-0, le match est terminé. Ces six minutes ont été complètement cruciales pour le match avec des erreurs individuelles et des problèmes de défense collectifs.

“Nous sommes tous dans le même bateau, donc ce n’est pas une question de colère. Nous sommes déçus, nous voulons gagner des matchs.

“Depuis que je suis ici, je suis dans une bataille de relégation [both last season and this season]. Je ne peux pas contrôler la conversation mais je ne me concentre pas dessus.

“Je suis très confiant en moi mais je ne peux pas prédire l’avenir. C’est Manchester United [in the FA Cup] ensuite et c’est tout ce que nous pouvons regarder.”

Le joueur de 44 ans a été interrogé sur la pression inévitable sur lui étant donné la récente série de résultats des Toffees

“Vous devez vous habituer au fait que vous n’allez pas gagner chaque semaine, vous n’allez pas gagner de matchs, donc nous devons nous remettre au travail – aussi simple que cela”, a-t-il ajouté.

“Je suis un entraîneur de football de Premier League, il y a une pression dans le travail où que vous soyez. Il y a toujours des attentes, des paramètres, des choses auxquelles vous voulez arriver. Il y a une pression constante.

Evan Ferguson a marqué son deuxième but en deux matchs pour Brighton contre Everton





“Je ne peux me concentrer que sur ce que je peux contrôler.”

Et bien qu’il ait refusé d’entrer dans les détails, Lampard a laissé entendre qu’il chercherait à renforcer son équipe lors de la fenêtre de transfert de janvier.

“Nous essayons d’aider l’équipe, je l’ai dit. Nous savons qu’à l’approche de janvier, nous voulons aider l’équipe, alors nous allons examiner cela.”

Campbell : “Ce n’est pas l’équipe de Lampard”

L’ancien attaquant d’Everton Kevin Campbell estime que, malgré les difficultés cette saison, Frank Lampard doit avoir plus de temps et de soutien dans la fenêtre de transfert de janvier.

Il pense qu’un autre manager n’aurait pas l’équipe qu’il veut ou dont il a besoin, poursuivant ainsi le cycle de mauvais résultats pour Everton.

Après avoir regardé le match sur Sky Sports NouvellesCampbell a déclaré: “Je pensais qu’Everton ferait quelque chose. Jusqu’à la mi-temps, Everton était toujours dedans. Ils sont revenus à Brighton, ont eu quelques occasions.

“Mais six minutes folles en seconde période, ça passe de 1-0 à 4-0 et vous ne pouvez tout simplement pas faire ça en Premier League.

“Je pense que la relation entre Lampard et les fans est là, mais il y aura des questions.

“Vous devez commencer à vous demander si Lampard est la bonne personne pour le poste, bien sûr que vous le faites. Je pense toujours qu’il n’a jamais été soutenu, cela n’a jamais été son équipe.

“Si vous appuyez sur la gâchette et que vous le renvoyez, vous amenez quelqu’un d’autre pour refaire la même chose. Alors, où l’arrêterez-vous ? Donnez-lui l’opportunité de construire quelque chose.

“[The situation] a besoin d’esprits intelligents. Il a besoin d’un calme sur ce qui va se passer.

“Nous savons quels sont les problèmes et il y a certainement des choses qu’Everton doit faire dans cette fenêtre de transfert de janvier. Il doit y avoir de sérieux changements, une rénovation de cette équipe et Frank Lampard doit l’exiger.

“Je pense qu’il mérite plus de temps dans son travail. Il doit y avoir des changements au sein du club. Il n’a pas été entièrement soutenu et il doit l’être.”

Les cinq prochains matches d’Everton

Manchester United (A) – Vendredi 6 janvier, 20h (FA Cup)

Southampton (H) – Samedi 14 janvier, 15h

West Ham (A) – Samedi 21 janvier, 15h

Arsenal (H) – Samedi 4 février, 12h30

Liverpool (A) – Lundi 13 février, 20h – En direct sur Sky Sports