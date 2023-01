Frank Lampard: le manager d’Everton dit qu’il ne cherche pas à être rassuré sur son avenir à Goodison Park | Nouvelles du football

Frank Lampard dit qu’il ne cherche pas à être rassuré quant à la sécurité de son travail à Everton.

Les Toffees sont tombés dans la zone de relégation de la Premier League après une humble défaite 4-1 à domicile contre Brighton mardi, ce qui a accru la pression sur le joueur de 44 ans sous le feu.

En conséquence, son équipe est tombée dans la zone de relégation pour la première fois depuis août, mais lors de sa conférence de presse d’après-match, Lampard a déclaré qu’il avait confiance en lui, malgré la pression constante.

S’exprimant avant le voyage d’Everton à Manchester United lors du troisième tour de la FA Cup vendredi soir, il a déclaré qu’il avait parlé avec le conseil d’administration du club, bien qu’il ait admis que les spéculations sur son avenir n’étaient pas au premier plan de son esprit.

“Nous avons eu des conversations privées. C’est aussi simple que cela”, a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Everton et Brighton



“Je n’ai jamais cherché et je ne chercherai jamais à être rassuré. Une partie de mon travail consiste à me concentrer absolument sur le travail à accomplir, au jour le jour et de jeu en jeu. C’est la réalité absolue. En fait, je n’ai pas besoin d’être rassuré. Je viens travailler pour essayer de m’améliorer un peu chaque jour – moi-même, l’équipe, l’équipe et tout, donc je ne cherche pas à me rassurer.”

Vous avez parlé d’avoir confiance en vous pour changer les choses. Sentez-vous aussi chez les fans que la bonne volonté demeure mais que les fans veulent désespérément que vous réussissiez.

Image:

L’histoire récente d’Everton en matière de roulement de personnel





“Je suis venu ici il y a près d’un an maintenant et le sentiment parmi beaucoup d’Evertoniens était qu’ils sentaient qu’ils se dirigeaient vers la relégation. C’est mon sentiment honnête. Nous avons donc passé un moment incroyable ensemble. Cela semble un peu mièvre à dire mais tout le monde a vu les images contre Crystal Palace et j’ai vécu ce moment avec les fans, tout comme tout le monde ici dans ce club.

“Je suis rentré chez moi ce soir-là et j’ai pris un verre de vin et dans mon esprit, j’ai senti que c’était le moment où le travail commençait. Je savais que ce serait un voyage difficile parce que l’exaltation de survivre à une bataille de relégation était bien belle mais la réalité signifiait qu’il y avait beaucoup de travail à faire à partir de là parce que nous étions dans une bataille.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Peter McPartland de Toffee TV dissèque les problèmes d’Everton en ce moment et décrit le club comme un “dinosaure”



“Je sens que nous sommes maintenant dans ce processus. Maintenant, je ne suis pas idiot. Nous devons obtenir des résultats et nous voulons rester dans cette ligue. C’est la première chose cette année. Nous venons de glisser dans les trois derniers mais ce n’est pas ma principale préoccupation, mais si nous gagnons notre prochain match de championnat, nous serons probablement parmi les trois derniers.

“J’étais très conscient de ce dans quoi je suis entré dans ce travail et je veux réussir dans ce club. Là où les défis sont venus, je les ai relevés de front et je les ai vraiment appréciés. J’aime travailler pour ce club et c’est un véritable honneur pour moi. Je suis un grand homme qui travaille pour un grand club et je vais continuer à le faire.

“Nous ne pouvons contrôler que ce que nous pouvons contrôler, nous voulons donc bien performer et montrer des performances avec une véritable éthique de travail et une véritable passion. J’ai toujours dit cela car cela enflamme toujours les fans de la bonne manière. C’est notre responsabilité.

“Nous devons juste nous concentrer sur ce que nous faisons et à certains moments cette saison, j’ai l’impression que nous l’avons fait et à d’autres moments, vous avez besoin des fans quand vous êtes un peu en dessous de la normale, c’est sûr que vous le faites. C’est quelque chose que vous voulez vraiment mais en ce moment, c’est à nous d’amener les fans avec nous, de se lever et de jouer pour Everton.”

Image:

Les chiffres ne s’additionnent pas pour Lampard à Everton





Malgré les récentes difficultés d’Everton, Lampard a admis qu’il avait hâte de résoudre les problèmes du club et de progresser en conséquence.

Il a ajouté: “Je veux réussir dans ce club et relever les défis de front. En fait, j’apprécie et je relève le défi. Je ne cherche pas à être rassuré.

“Être prêt à se battre fait parfois ressortir le meilleur d’un club et nous l’avons montré la saison dernière. Avec les joueurs, il faut sentir les choses et en tant que joueur et entraîneur, j’ai pris la responsabilité personnelle de me regarder avant tout. Cela est ce que les joueurs doivent faire individuellement.

Image:

Everton a perdu 4-1 contre Brighton





“Nous ne jouons pas à 100% et nous pouvons tirer le meilleur parti de nos performances. Je pense que l’aspect collectif viendra s’ajouter à cela si chacun commence par se concentrer sur sa propre responsabilité personnelle.

“Certains joueurs sont partis dans leur propre direction et nous pouvons porter des jugements courts sur les joueurs lorsqu’ils ont besoin de temps pour s’installer. La réalité de la position de la ligue est que cela prend du temps et du travail.

“Si vous regardez le parcours d’Arsenal au cours des trois dernières années, vous pouvez voir que ce n’est pas une route facile et que cela s’est accompagné d’investissements. Parfois, vous ne pouvez pas voir les progrès de l’extérieur, mais à mon avis, ils ont été là.”

Lampard a également confirmé que Nathan Patterson serait hors de combat pendant six semaines à la suite d’une blessure au ligament médial subie contre Brighton et a fait la lumière sur les plans de transfert du club en janvier.

“Nous avons un budget à dépenser mais nous pouvons envisager des prêts et ceux qui peuvent nous impacter maintenant”, a-t-il déclaré.

Image:

Frank Lampard n’a pas réussi à soulever Everton





“Nous ne regarderons pas les joueurs qui ne nous amélioreront pas, nous ne pouvons donc pas faire d’erreurs. Cibler les joueurs en haut du terrain est le marché le plus difficile.

“Je ne vais pas parler de Danny Ings, mais les options de prêt et de permanence sont sur la table. Je ne vais jamais m’asseoir ici et parler de finances parce que ce n’est pas ma force de vous donner des détails à ce sujet, mais nous voulons améliorer l’équipe en janvier.

“Nous voulons aider l’équipe en janvier, mais mon travail doit avant tout être de travailler avec les joueurs que nous avons ici maintenant et d’obtenir des résultats contre Manchester United et Southampton.

“Si nous pouvons aider l’équipe, tant mieux, mais ce n’est pas une fenêtre facile et tout le monde le sait. Nous essaierons certainement de l’améliorer, car nous en avons certainement besoin.”

Les cinq prochains matches d’Everton

Image:

Les six prochains matchs d’Everton en Premier League





Manchester United (A) – Vendredi 6 janvier, 20h (FA Cup)

Southampton (H) – Samedi 14 janvier, 15h

West Ham (A) – Samedi 21 janvier, 15h

Arsenal (H) – Samedi 4 février, 12h30

Liverpool (A) – Lundi 13 février, 20h – En direct sur Sky Sports