Frank Lampard admet qu’il est «inquiet» de la forme de Chelsea au milieu des affirmations croissantes qu’il pourrait avoir la hache.

Lampard est le favori pour être la prochaine victime managériale de la Premier League, Andriy Shevchenko étant appelé à le remplacer.

Ses Blues, assemblés cher, se sont écrasés lors d’une cinquième défaite en huit matchs de haut niveau à Leicester.

Les buts de Wilfred Ndidi et James Maddison en première mi-temps ont mis Chelsea à l’épée dans les 45 premières minutes médiocres des visiteurs.

Il a vu le patron ukrainien et ancien attaquant de Chelsea Shevchenko devenir un remplaçant potentiel après la dernière défaite de Lampard.

Le patron de Chelsea sous pression n’a pas donné de coup de poing dans son évaluation de l’affichage de l’équipe.

Lampard a déclaré: «Nous avons été battus par la meilleure équipe. Ils ressemblaient à une équipe en forme et nous ressemblions à une équipe hors de forme.

«Le premier but était décevant sur coup d’arrêt et le deuxième but était une mauvaise défense.