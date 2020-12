Boss de Chelsea Frank Lampard se réjouit de voir plus de managers britanniques dans le première ligue et a déclaré que leur succès pourrait encourager la prochaine génération d’entraîneurs locaux. La nomination de Sam Allardyce à West Bromwich Albion la semaine dernière a porté à 11 le nombre de managers britanniques actuellement en championnat. Il y a deux ans, il n’y en avait que cinq dans l’élite anglaise.

« Le fait que ce soit la Premier League en Angleterre et que nous voyons les managers britanniques faire très bien est bien », a déclaré Lampard avant le match de championnat de lundi contre West Ham United, qui est dirigé par l’Ecossais David Moyes.

«Il y aura beaucoup de travail acharné derrière cela et si cela peut inspirer les jeunes managers et les joueurs qui veulent essayer de devenir managers à l’avenir, alors c’est une bonne chose. C’est bien d’avoir des managers britanniques qui réussissent et se débrouillent bien. Des gens comme Moyes et Allardyce se portent bien depuis des années et sont des managers très expérimentés.

Chelsea est huitième avec 22 points après 13 matchs et alors qu’ils pourraient faire passer Tottenham Hotspur à la cinquième place avec une victoire contre West Ham Lampard, a déclaré qu’il était encore trop tôt dans la saison pour mettre beaucoup d’actions dans les positions actuelles.

«Nous sommes encore assez tôt et il y a beaucoup d’heures à remplir où les gens veulent parler de qui pourrait être dans la course ou pas, mais il y a un long chemin à parcourir», a-t-il ajouté.