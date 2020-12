Frank Lampard est certain que John Terry continuera à devenir un top manager avec des spéculations le liant au poste vacant de Derby.

Les Rams, qui sont enracinés au bas de la table dans le championnat, ont limogé Phillip Cocu plus tôt ce mois-ci, et Wayne Rooney est en charge temporaire depuis.

Terry est entraîneur-chef adjoint chez Aston Villa depuis 2018 et est connu pour être désireux de poursuivre une carrière de manager.

Et s’exprimant avant le match de Ligue des champions de son équipe contre Séville mercredi, Lampard – dont le premier poste de direction était à Derby – a déclaré qu’il pensait que son ancien coéquipier pouvait être l’homme qu’il fallait.

« Je pense que John est destiné à être un manager », a déclaré Lampard.

«Il a évidemment très bien travaillé aux côtés de Dean (Smith) en marge ces dernières années à Aston Villa, il aurait donc beaucoup appris.

«Les expériences de John dans le jeu en tant que joueur seront énormes, et je le sais pour avoir joué à ses côtés et avoir vu ce qu’il a à offrir.

« Je pense que c’est une belle opportunité potentiellement pour lui si c’est vrai, et aussi pour Derby. J’ai beaucoup d’affection pour Derby depuis mon séjour là-bas et je sais à quel point c’est un club formidable et quels sont ses fans.