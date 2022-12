Frank Lampard exhorte les fans d’Everton à rester fidèles aux joueurs après que les Wolves aient infligé une défaite tardive dramatique | Nouvelles du football

Frank Lampard a exhorté les supporters à rester fidèles à ses joueurs après que les Wolves aient infligé une défaite dramatique à domicile 2-1 pour exercer une pression supplémentaire sur le patron d’Everton.

Le remplaçant Rayan Ait-Nouri a sorti les Wolves du bas du tableau avec leur première victoire à l’extérieur depuis leur visite à Goodison Park en mars, grâce à son but en contre-attaque à la cinquième minute du temps additionnel.

L’équipe de Lampard est partie à la mi-temps pour des huées sporadiques, mais la dissidence était beaucoup plus forte au coup de sifflet final, Everton n’étant plus qu’à un point de la zone de relégation.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match de Premier League entre Everton et les Wolves.



“J’ai joué pendant près de 20 ans, donc je sais comment cela peut affecter les joueurs”, a déclaré Lampard à propos de l’atmosphère vers les phases finales du match.

“Et bien sûr, les meilleurs joueurs ont confiance en eux pour faire ce qu’ils veulent faire. Mais je pense que pendant 90% du match, j’ai aimé notre prise de décision aujourd’hui.

“Je pense que nous aurions probablement pu aller un peu plus vite parfois en première mi-temps, mais nous avions un bon sens du contrôle avec la dernière phase du match, juste avant qu’ils ne marquent, je pense que nous aurions dû être un peu plus positif avec le dépassement – a frappé quelques diagonales ; ils (les loups) étaient juste “de retour”.

Image:

Ait-Nouri tient son maillot alors qu’il célèbre le but





“En fin de compte, nous avons essayé d’aller plus loin, et ils ont contre-attaqué et marqué. Mais oui, c’est facile pour moi de m’asseoir ici et de dire que les joueurs devraient simplement continuer à prendre les bonnes décisions comme nous leur disons, mais bien sûr (le fans) peuvent avoir un effet.”

Everton regarde une autre bataille pour rester dans l’élite et ils pourraient être dans les trois derniers au moment où ils se rendront à Manchester City ce week-end.

“Je pense que la réaction était compréhensible à Bournemouth à l’extérieur”, a ajouté le patron d’Everton après une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues. “Je n’ai pas aimé cette performance et en tant que fan, j’aurais une compréhension absolue de ne pas aimer cela d’avoir voyagé et payé leur argent.

Image:

Yerry Mina célèbre après avoir donné à Everton une avance rapide contre les Wolves





“Je pense que les gars ont bien joué aujourd’hui et avaient toutes les bonnes intentions, donc j’aimerais que la foule reste avec eux à partir de ce moment-là parce que nous avons vu à quel point cela peut être positif l’année dernière.

“Ne nous éloignons pas de cela. Je suis évidemment proche des joueurs et je suis dans le vestiaire avec eux. Je sais ce qu’ils veulent faire et comment ils veulent jouer. Ils veulent faire la bonne chose.

“Parfois, lorsque nous avons déplacé le ballon sur le terrain et que nous sommes passés de l’autre côté et avons attaqué rapidement, pour moi, c’est du bon football. J’adore le regarder quand tout à coup nous attaquons hors d’une zone étroite.

Image:

Daniel Podence célèbre après avoir égalisé pour les Wolves à Goodison Park





“Si nous pouvons vraiment apprécier ce que nous essayons de faire … et je ne nous demande pas de jouer 100 passes sur notre propre tiers, ce n’est pas le genre d’entraîneur que je suis de toute façon. Mais être courageux avec le ballon est Jolie à voir.”

Everton n’a marqué que 12 fois en 16 matches et avec l’attaquant Dominic Calvert-Lewin toujours absent, c’est une inquiétude majeure pour Lampard, qui a déclaré : “Les bons joueurs veulent jouer, alors j’aimerais obtenir du soutien (en janvier fenêtre de transfert) mais la réalité est que c’est la Premier League et nous n’avons actuellement pas Dominic [Calvert-Lewin] donc l’option directe n’est pas tellement là pour nous de toute façon.

Image:

Les loups ont remporté une victoire inestimable sur Everton





“Nous ne voulons pas continuer à rendre le ballon à l’autre équipe. Nous devons donner du temps aux joueurs car ce n’est pas celui où je voulais entrer [to the dressing room] et leur dire quoi que ce soit de trop négatif.

“Chaque match a de petits détails et nous devons juste le prendre sur le menton ce soir. Les gars ont besoin d’un peu de temps libre, puis nous devons commencer à nous préparer pour Man City. Cette année allait toujours être difficile à cause de la façon dont l’été est allé et la saison dernière.

“Nous essayons de nous améliorer, mais ce sera des petits pas. Parfois, d’où nous sommes dans la ligue, vous avez des périodes comme nous sommes à la minute, mais aujourd’hui, nous méritions de gagner le match. Il y avait beaucoup de bons éléments d’entraînement de mon point de vue que j’ai vu mais pas le résultat.”

Lopetegui: Seul le premier pas pour les loups

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron des New Wolves, Julen Lopetegui, a déclaré que les célébrations après une victoire spectaculaire sur Everton seront de courte durée car il se concentre sur la sortie de l’équipe d’une “mauvaise position”.



Le manager des New Wolves, Julen Lopetegui, n’est pas dupe de leur victoire tardive 2-1 sur Everton et insiste sur le fait que lui et ses joueurs ne peuvent se permettre d’être heureux que pendant quelques heures.

Lopetegui, lors de son premier match de Premier League après avoir succédé à Bruno Lage, était satisfait de la façon dont son équipe a réagi face à la tête de Yerry Mina à la septième minute, Daniel Podence marquant l’égalisation au milieu de la première mi-temps.

Malgré la victoire, l’ancien sélectionneur de l’Espagne sait qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

Il a déclaré: “Nous savions que c’était une tâche difficile contre une bonne équipe, mais ils ont subi un but et ont montré une bonne mentalité et n’y ont pas pensé et ont continué à travailler sur cette situation.

Image:

Il y avait beaucoup de tension à Goodison





“Cela va être très important pour nous et la confiance en nous. Nous sommes heureux mais nous ne sommes heureux que pour aujourd’hui.

“Nous allons en profiter mais ce n’est que trois points et nous savons que nous avons devant nous une tâche très difficile et nous continuerons à travailler pour améliorer beaucoup de choses.

“Je suis conscient de notre position. Nous avons besoin de bonnes nouvelles pour nos fans et nous sommes très heureux pour nos fans et surtout pour mes joueurs car ils ont beaucoup souffert et ils doivent croire davantage en eux-mêmes.

“Mais ce n’est qu’une étape. Nous sommes dans une mauvaise position et nous devons être prêts demain matin pour commencer à penser à Manchester United.

“Nous devons profiter de notre victoire mais nous n’avons encore rien fait. Quand nous gagnons, nous sommes heureux pendant deux ou trois heures, pas plus.”

Et après?

Everton rend visite aux champions de Premier League Manchester City à l’Etihad le soir du Nouvel An; coup d’envoi 15h. Les loups accueillent Manchester United à 12h30 à Molineux le même jour.