Frank Lampard est connu pour être confronté sur la ligne de touche depuis qu’il est devenu manager.

L’ancien milieu de terrain anglais a eu plus que sa juste part de gueules dans le feu de l’action à son époque en tant que patron de Chelsea.

Mais il s’est retrouvé avec un œuf sur le visage après un autre incident alors que son équipe a subi une défaite 2-1 aux Wolves mardi soir.

L’équipe de Lampard semblait vouée à la victoire quand Olivier Giroud les a tirés en avant en seconde période, seulement pour que Daniel Podence égalise les scores.

Les loups ont ensuite écopé d’un penalty lorsque Pedro Neto est tombé dans la surface, seulement pour que VAR annule à juste titre la décision.

Alors que VAR vérifiait les images, Lampard se sentait clairement confiant en criant au banc des loups de «s’asseoir, de s’asseoir» alors qu’ils exprimaient leurs opinions aux officiels.

Les choses se sont échauffées entre Lampard et le personnel des Wolves – mais Nuno Espirito Santo est resté silencieux et a eu le dernier mot alors que Neto revenait hanter Lampard en claquant dans un vainqueur à la 94e minute.

Lampard s’est déjà affronté avec Jurgen Klopp et son personnel en coulisses à Anfield la saison dernière, criant: « Seul titre que vous ayez jamais gagné et vous f *** ing en lui donnant le grand » et en les exhortant à cesser d’être « arrogant » .