Frank Lampard énumère les problèmes de Chelsea auxquels est confronté l’entraîneur-chef entrant Mauricio Pochettino | Nouvelles du football

Frank Lampard a décrit la longue liste de problèmes auxquels Mauricio Pochettino est confronté à Chelsea, après que l’équipe a terminé la saison de Premier League en 12e avec son pire total de points dans la compétition.

Un match nul 1-1 avec Newcastle lors de la dernière journée a conclu une saison misérable pour le club de l’ouest de Londres, malgré les énormes dépenses de transfert de leurs propriétaires au cours des deux dernières fenêtres.

Lampard – dont le mandat intérimaire est maintenant terminé, avec un record d’une seule victoire en 11 matchs – a expliqué qu’un énorme défi attend son successeur, déclarant que les normes ont baissé au club.

Pochettino a signé un contrat avec Chelsea et devrait être dévoilé en tant que prochain patron permanent dans un avenir proche – mais Lampard dit que les joueurs devront élever leur niveau et leur attitude de manière significative pour que sa nomination conduise à des améliorations.

« Je suis un grand fan de Pochettino en tant que manager, je pense que c’est un très bon manager », a déclaré Lampard. « Mais il ne s’agit pas de savoir de quelle personne il s’agit, il s’agit d’obtenir le bon haut niveau de manager.

« L’histoire de Pochettino vous dit qu’il travaille dans des clubs de ce genre de niveau, puis en le laissant travailler avec les joueurs, il crée une identité solide dans une équipe qui peut gagner plus de matchs. Ces choses ne sont pas toujours du jour au lendemain, nous avons donc être un peu prudent avec les attentes.

« Il y a beaucoup de travail à faire. C’est mon synopsis après six semaines, les bases dont je ne cesse de parler – les normes sont si pertinentes pour ce club à la minute. Les normes ont collectivement chuté – je peux être honnête à ce sujet car c’est mon dernier match et je n’en verrai peut-être pas beaucoup de toute façon !

« Les normes en tant que collectif pour un club comme Chelsea doivent être au maximum, sinon vous ne serez pas assez compétitif physiquement, ou vous ne pourrez pas jouer à un niveau élevé et à la vitesse élevée exigée par la Premier League.

« Si vous n’êtes pas ensemble dans le vestiaire et que vous ne vous prononcez pas dans le vestiaire, et que vous vous conduisez l’un l’autre et que vous êtes compétitif parce que » je veux ta place et tu veux la mienne « … Chaque équipe de haut niveau doit avoir cela.

« Quand je suis arrivé, j’ai très vite vu qu’il n’y en avait pas assez. Bien sûr, un très bon manager peut aider, mais tout le monde doit prendre ses responsabilités. »

L’un des principaux défis de cette saison, dit Lampard, a été la taille excessive de l’équipe de Chelsea, après que 19 joueurs ont été recrutés pour une dépense de 600 millions de livres sterling. Cela a conduit des joueurs de renom à être exclus des équipes de la journée ou à se sentir mis à l’écart, ce qui a eu un impact sur le moral du groupe.

Réduire cette équipe, améliorer la condition physique des joueurs qui restent et inculquer une attitude plus agressive et gagnante dans le groupe seront des objectifs clés pour Pochettino, a déclaré Lampard.

« Quand vous êtes Chelsea et que vous avez une saison comme la nôtre, il y a évidemment beaucoup de choses à améliorer », a-t-il déclaré.

« Le prochain manager aura besoin d’une pré-saison. Nous ne sommes pas assez compétitifs physiquement, c’est une opinion bien arrêtée que j’ai.

« Le nouveau manager peut amener l’équipe là où il en a besoin – l’équipe a été trop grande et cela a été le plus grand défi, venir travailler avec des joueurs qui, pour une raison quelconque, sont désabusés. Ces situations peuvent être triées maintenant et ils doivent l’être.

« Certains joueurs ont été conscients de [uncertainty about their future at Chelsea] pendant un certain temps et cela fait partie du problème. Il est difficile de concourir dans cette ligue si les joueurs sont dans cette position intermédiaire – que le club veuille qu’ils partent ou qu’ils veuillent partir, nous pouvons aller au fond des choses.

« Le vestiaire était assez calme [after the draw with Newcastle] et c’est une cabine d’essayage tranquille depuis que je suis ici. Les joueurs sont probablement en quelque sorte heureux de faire une pause.

« Ils doivent assumer la responsabilité de cette saison, mais c’est à eux d’aller montrer la fierté et le dévouement dont ils ont besoin pour être un joueur de Chelsea. »