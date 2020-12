L’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a laissé déchirer ses joueurs après leur défaite 3-1 contre son rival londonien Arsenal samedi, affirmant que leur performance « paresseuse » leur avait coûté la chance de terminer deuxième de la Premier League.

Un penalty d’Alexandre Lacazette et des buts de Granit Xhaka et Bukayo Saka ont aidé une jeune équipe d’Arsenal à sceller sa première victoire en championnat en près de deux mois.

« C’était l’occasion de passer deuxième contre une équipe qui traverse une période difficile », a déclaré Lampard, dont l’équipe est tombée septième à Sky Sports.

«Soit vous leur rendez la tâche difficile, soit vous leur donnez une petite ouverture et nous l’avons fait dès la première minute et avons continué pendant 45 minutes. C’était paresseux de donner un penalty et paresseux de donner un coup franc qu’il [Xhaka] met dans le coin supérieur. «

Chelsea s’est amélioré en seconde période et a marqué à la 85e minute grâce à Tammy Abraham pour porter le score à 3-1 avant que Jorginho ne rate un penalty avec un effort médiocre.

« Nous nous sommes battus … mais en première mi-temps, nous nous sommes donné trop de choses à faire … Je vais prendre des responsabilités à l’extérieur mais les joueurs doivent aussi prendre leurs responsabilités », a ajouté Lampard.

« Le message était clair, Arsenal est une équipe dangereuse. Lorsque vous jouez à 60 ou 70%, vous n’allez pas gagner de matchs de Premier League. »

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est dit ravi de la victoire qui a porté son équipe à la 14e place.

« Il n’y a rien de mieux que de gagner un derby de Londres contre Chelsea le lendemain de Noël », a-t-il déclaré. «J’espère que c’est un tournant. Je sais qu’ils peuvent jouer à ce niveau.

« Continuons. Nous avons encore de grandes choses à améliorer. »