Frank Lampard craignait que ses liens avec les supporters de Chelsea ne souffrent après son limogeage en tant qu’entraîneur-chef | Actualités du football

Frank Lampard admet qu’il craignait que ses liens avec les supporters de Chelsea ne soient ternis après son limogeage en tant qu’entraîneur-chef.

Lampard a été licencié par Chelsea après seulement 18 mois et a été remplacé par Thomas Tuchel, qui a depuis emmené le club en finale de la Ligue des champions.

Lampard, qui a été élu au Temple de la renommée de la Premier League mercredi, détient le record de buts de Chelsea et est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs du club.

Mais après avoir échoué à obtenir un succès similaire pendant son mandat d’entraîneur-chef du club, Lampard craignait de perdre la relation qu’il avait nouée avec les supporters pendant ses jours de jeu.

«Je dois dire que lorsque vous perdez votre emploi, c'est difficile», a déclaré Lampard Le télégraphe. «Quiconque dit quelque chose différemment est un menteur. Ce n'est pas la vérité.

















« Il y a un élément de fierté, vous travaillez vers quelque chose un jour et puis il vous est enlevé. C’est la vie. Vous devez être réaliste à ce sujet. »

« Très rapidement, la poussière doit se déposer et l’une des choses les plus importantes pour moi – vivre à Chelsea, à un kilomètre du sol – est que je me promène et que je vois les fans de Chelsea tout le temps.

« Vous vous demandez quelle sera la réaction parce que vous avez perdu votre emploi – seront-ils satisfaits de ce que vous avez fait ou non? Et je pense que cela m’a fait réaliser encore plus, le lien que j’avais avec eux depuis mes jours de jeu mais aussi ce qu’ils ont vu, ce vers quoi je travaillais dans la première saison [as coach], jusqu’au point où je suis parti dans la saison deux.

« Je travaillais avec une vraie vision parce que je me soucie du club. Je ne serais pas entré dans le travail sans avoir pleinement compris qu’à un moment donné je pourrais partir dans toutes les circonstances.

« Je ne suis pas entré dans le vif du sujet, voulant retourner à Chelsea après un an à Derby. J’y suis allé la tête pleine et j’ai réalisé à quel point c’était une opportunité. Cela durerait-il pour toujours? L’histoire raconte probablement pas. «

Image:

Jorginho s’est demandé si Lampard était prêt à gérer Chelsea après son limogeage



Le milieu de terrain des Blues Jorginho a fait la une des journaux à la suite du limogeage de Lampard pour avoir suggéré que le poste à Chelsea était venu trop tôt pour lui.

Lampard dit qu’il n’a aucun problème avec les critiques de ses anciens joueurs, mais insiste sur le fait qu’il n’a pas accepté le poste en termes purement émotionnels.

« Ce sera toujours un fait en tant qu’entraîneur quand vous quitterez un club, il y aura des joueurs qui n’ont pas beaucoup joué et ils pourraient avoir un sentiment ou un jugement sur la façon dont vous travaillez et ils peuvent faire des déclarations », a-t-il ajouté. .

« Pour moi, je dois m’attendre à cela autant que j’attends les bonnes déclarations de joueurs qui sont vraiment positifs sur la façon dont vous travaillez. Je n’ai pas de gros problème avec cela.

« J’ai vu des citations disant que Frank Lampard a pris ce travail avec son cœur. Je ne l’ai absolument pas fait. Je ne prends aucune décision professionnelle avec mon cœur. Peut-être que je suis le contraire absolu de cela. Je vais y aller. sur eux cent fois dans ma tête, mais je ne l’ai certainement pas avec mon cœur.